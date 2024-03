Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis le 7 octobre dernier, s'est alourdi vendredi à 32.070 martyrs et 74.298 blessés, majoritairement des enfants et des femmes, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Selon la même source, l'armée de l'occupation sioniste a commis 9 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 82 martyrs et 110 blessés. Un précédent bilan a fait état de 31.988 martyrs et 74.188 blessés. La même source a également indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

En plus des bombardements incessants, l'entité sioniste impose également un blocus total sur la bande de Ghaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord, au bord de la famine.

Dans ce contexte, les agences spécialisées de l'ONU ont averti que plus de 1,1 million des habitants de Ghaza, soit la moitié, sont déjà confrontés à "une situation de faim catastrophique", proche de la famine.

Veto russe et chinois à un texte américain au Conseil de sécurité

Un projet de résolution américain sur l'agression sioniste à Ghaza n'a pas été adopté vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine ayant opposé leur veto. Le texte américain a recueilli 11 voix en faveur, trois contre (Russie, Chine et Algérie) et une abstention (Guyana).

Le projet de résolution américain soulignait, entre autres, "la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés et permettre la fourniture de l'aide humanitaire essentielle". Le représentant russe auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, a dénoncé un texte "hypocrite" qui n'appelait pas directement à faire taire les armes. Pour rappel, les Etats-Unis ont déjà mis leur veto à plusieurs projets de résolutions appelant à un cessez-le-feu à Ghaza, dont le dernier présenté par l'Algérie.

L'UNESCO adopte à l'unanimité une troisième résolution en faveur de la Palestine

Le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a adopté vendredi lors de sa 219ème session tenue à Paris, une troisième résolution intitulée: "Impact et conséquences de la situation actuelle dans la bande de Ghaza dans les différents volets du mandat de l'UNESCO", après adoption à l'unanimité de deux résolutions relatives à l'Etat de Palestine, a rapporté l'agence de presse Wafa Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Riyad Al-Maliki, a salué l'adoption de la résolution, soulignant qu'elle "est importante pour préserver les droits du peuple palestinien dans les domaines de travail de l'UNESCO, à la lumière des crimes et violations commis par l'autorité d'occupation illégale, en particulier dans la bande de Ghaza, et son mépris du droit international et national".

Al-Maliki a souligné que l'adoption des trois résolutions "témoigne de la capacité de la communauté internationale à assumer ses responsabilités, notamment en faisant face aux violations et en surveillant les dégâts, afin de mettre en œuvre un plan d'action urgent pour protéger le peuple palestinien, son patrimoine culturel et son histoire, menacés par le colonialisme (sioniste), et à reconstruire et développer la bande de Ghaza". Il a souligné également que l'importance de la résolution adoptée vendredi "réside dans son appel à évaluer la destruction des écoles, des établissements d'enseignement et des monuments historiques et religieux". Le ministre a, par ailleurs, salué le rôle des Etats membres qui ont apporté une aide financière au fonds créé par l'UNESCO.

Après l'adoption de la résolution, 44 Etats membres ont pris la parole, exprimant leur plein soutien à la Palestine. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine auprès de l'UNESCO, Munir Anastas, a prononcé une déclaration dans laquelle il a appelé l'UNESCO et la communauté internationale à "assumer leurs responsabilités envers le peuple palestinien et à condamner le silence international concernant les crimes de l'occupation à Ghaza", théâtre d'une agression génocidaire sioniste depuis le 7 octobre 2023.