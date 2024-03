Le Conseil de la nation a pris part, jeudi à Midrand (République d’Afrique du Sud), à la réunion conjointe du bureau du Parlement panafricain (PAP) et des bureaux des commissions permanentes, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"Le membre du Conseil de la nation, président du Groupe géopolitique de l’Afrique du Nord au Parlement panafricain (PAP), Abdelmadjid Azzedine a pris part à la réunion conjointe du bureau du PAP et des bureaux des commissions permanentes, en présence des présidents des groupes géopolitiques et des présidents des deux groupes parlementaires de la femme et de la jeunesse, et ce au siège du PAP, à Midrand (République d’Afrique du Sud)", lit-on dans le communiqué.

Présidé par la présidente par intérim du PAP, Lucia Dos Passos, cette réunion a été consacrée à l'examen des clauses réglementaires relatives à l’élection d’un nouveau président du PAP et des 1e et 4e vice-présidents suis à la vacance de ces postes", précise la même source.

A cette occasion, la présidente par intérim du Parlement panafricain a appelé au "respect des textes et des résolutions régissant l’action du PAP, dont le protocole constitutif, avec l’adoption des recommandations du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) et la mise en œuvre de ses orientations concernant le déroulement des opérations de vote, en vue de garantir leur succès dans l’intégrité, la transparence et la pratique démocratique, conformément aux principes d’orientation du bureau du conseiller juridique de l’UA".

Il sera également procédé à l’élection "d’un nouveau président du Parlement panafricain du Groupe géopolitique d’Afrique du Sud, du premier vice-président du Groupe géopolitique de l’Afrique du Nord et du 4e vice-président du groupe géopolitique de l’Afrique centrale, en consécration du principe de l’alternance décidé par l’UA et ce, sous la supervision de la Commission de l’UA lors des travaux de la session extraordinaire de la 6e législature qui débutera vendredi", indique le communiqué. Le Parlement panafricain reprendra après cette session, ses travaux ordinaires, en vue de "poursuivre ses apports à même de faire face aux défis auxquels est confronté le continent au service des intérêts des peuples africains", a conclu la même source.