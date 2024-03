Une surface de 3.000 hectares a été consacrée à la réalisation du complexe sidérurgique dans la nouvelle zone industrielle Toumiat (Nord de Bechar), a-t-on appris jeudi des services de la wilaya. «Une assiette foncière extensible de 3.000 hectares a été consacrée à la réalisation du futur complexe sidérurgique au niveau de la nouvelle zone industrielle Toumiat», a affirmé le chef de l’exécutif de wilaya, Mohamed Saïd Benkamou, en marge d’une récente visite de terrain au site du projet, en compagnie du Président-directeur général du groupe Manadjim El-Djazaïr (Manal) et des représentants de la partie chinoise chargée de la réalisation.

Et d’ajouter que des opérations de raccordement du site aux réseaux divers (électricité, gaz et eau) sont en cours de réalisation ou en voie de lancement.

De son côté, le Président-directeur général du groupe Manadjim El-Djazaïr (Manal), Mohamed Sakhr Harami, a révélé que les travaux de réalisation de ce complexe destiné à la valorisation du gisement de minerai de fer de Gara Djebilet (Tindouf), seront entamés dans ‘’les prochains jours’’. Ce complexe sidérurgique, permettra dans une première phase la transformation deux (2) millions de tonnes de minerai de fer en un million de tonnes de concentré de fer, tandis que dans sa deuxième phase, il aura une capacité de transformation de 20 millions de tonnes de minerai de fer en 10 millions de concentré de fer, a-t-il expliqué.

«Nous avons passé en revu en compagnie de la partie chinoise et les autorités locales de la wilaya, l’ensemble des préparatifs pour l’entame des travaux de construction de cette nouvelle réalisation industriel dont a bénéficie la wilaya, a souligné le même responsable. En marge des travaux de réalisation de ce projet industriel, il est prévu le lancement des formations des différents personnels, à savoir les cadres gestionnaires, techniciens et agents, dans le but de leur préparation à la prise en charge de ce complexe industriel dans sa phase d’exploitation, a-t-on indiqué.