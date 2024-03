Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif a appelé, jeudi depuis Laghouat, à «garantir un climat électoral empreint de transparence lors de la prochaine élection présidentielle».

Présidant un Iftar collectif annuel avec les militants de son parti dans la wilaya de Laghouat, M. Hassani Cherif a précisé que son parti «aspire à un climat électoral empreint de transparence lors de la prochaine élection présidentielle» en vue de sortir «du stéréotype imposé par les anciennes pratiques négatives».

Concernant la participation à la prochaine présidentielle prévue le 7 septembre, le responsable a affirmé que «la position du MSP sera tributaire de la décision du conseil national de la choura et après les rencontres organisationnelles et consultatives de base et centrales». Par ailleurs, le président du MSP a appelé à investir dans le capital humain, étant le catalyseur de la croissance socioéconomique et politique du pays, soulignant l’importance du renforcement des potentialités économiques du pays en vue de faire face aux défis régionaux et internationaux.

Concernant la cause palestinienne, M. Hassani Cherif a salué la position indéfectible de l’Algérie et appelé à soutenir davantage le peuple palestinien face à l’agression sioniste abjecte. Le combat du peuple palestinien finira par l’indépendance de la Palestine avec El Qods pour capitale, tout comme la révolution algérienne, a-t-il dit.

Le RND mobilisé pour le succès de la prochaine présidentielle (SG)

Le Rassemblement national démocratique (RND) a salué, jeudi, par la voix de son secrétaire général, Mustapha Yahi, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de fixer la date de l’élection présidentielle au 7 septembre prochain, soulignant que le parti est prêt pour ce rendez-vous électoral.

Présidant l’ouverture d’une conférence au siège du parti sous le thème: «Enseignement supérieur et recherche scientifique ... réalité et défis», M. Yahi a mis en avant «la mobilisation de tous les militants du parti pour le succès de ce rendez-vous électoral important». Dans ce contexte, M. Yahi a rappelé que le RND soutenait le processus de réformes et d’édification d’un Etat fort de ses institutions, initié par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, considérant que la décision du président de la République de fixer la date de la prochaine élection présidentielle «se veut une forte réponse aux sceptiques à l’intérieur et à l’extérieur du pays». Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé, lors d’une réunion consacrée à l’examen des préparatifs de la prochaine élection présidentielle, la tenue de cette dernière le 7 septembre et la convocation du corps électoral pour le 8 juin.

Talaie El-Hourriyet : renforcer la cohésion nationale pour faire face aux différents défis

Le président du parti Talaie El-Hourriyet, Reda Benounane, a affirmé, mercredi à Alger, l’importance de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux différents défis et menaces dans le contexte des changements géopolitiques que connait le monde.

Dans une déclaration à la presse au terme de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République, M. Benounane a précisé que la rencontre a été «une opportunité pour écouter la vision du président de la République sur les principales questions d’actualité et de confirmer la vision du parti sur l’impératif de l’unité nationale et de l’immunisation du pays pour faire face aux différents défis et menaces dans le contexte des changements géopolitiques que connait le monde».

Il a, en outre, exprimé «la disposition du parti à contribuer à toute démarche visant à rassembler tous les Algériens, à relancer l’économie nationale, à défendre les fondements de la Nation et à renforcer et à soutenir la diplomatie algérienne dans sa défense des causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie». Le président de Talaie El-Hourriyet a, également, indiqué avoir soumis au président de la République «un document préparé par le Secrétariat national du parti qui renferme une vision prospective de l’Algérie à l’horizon 2030».