Un concours régional des jeunes judokas benjamins, nés en 2012 et 2013 filles et garçons aura lieu dans la soirée du 22 mars au 7 avril à Oran, a-t-on appris des organisateurs.

Cette compétition, organisée en deux phases par la Ligue régionale de judo d'Oran en collaboration avec la Fédération algérienne de karaté do (FAK) et la direction de la jeunesse et des sports (DJS), verra la participation de plus de 300 jeunes judokas filles et garçons de différents clubs et associations sportifs de la wilaya d’Oran.

Les épreuves de la première phase de ce concours destiné à la détection se dérouleront au niveau des zones d'Oran, Arzew, Bir El Djir, Misserghine et Ain El Turck.

Les trois premiers de chaque catégories de poids en filles et garçons seront qualifiés à la phase finale, prévue les 6 et 7 avril à la salle spécialisée "Castors" d’Oran.