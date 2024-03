Le procureur de la République près le tribunal d'Akbou a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les circonstances de l’accident de la circulation qui s’est produit jeudi sur l'autoroute au niveau de la wilaya de Bejaïa et qui a fait huit (8) morts, a indiqué un communiqué du tribunal.

"En application des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal d’Akbou informe l'opinion publique qu'en ce jour, jeudi 21 mars 2024 à 11h00, un grave accident de circulation s'est produit au niveau de l'autoroute reliant la ville de Béjaia à l'autoroute est-ouest au lieu-dit village Beziou", lit-on dans le communiqué.

Tiaret : un mort et 31 autres blessés

Une personne est morte et 31 autres ont été blessées, dont 29 ont quitté l’hôpital "Mohamed Boudiaf" de Mahdia (Tiaret), dans un accident de la route survenu dans la nuit du mercredi à jeudi dans cette wilaya, a-t-on appris jeudi du directeur de l’hôpital, Rabah Ammour dans un dernier bilan. M. Ammour a indiqué que les blessés qui ont quitté l’hôpital présentaient des blessures légères et ont reçu les soins nécessaires, signalant qu’une femme et son fils sont gardés sous surveillance médicale.

Cet accident s’est produit au niveau de la RN 40, dans son tronçon reliant les communes de Mahdia (Tiaret) à Hamadia relevant de la wilaya déléguée Ksar Chellala, suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs. (APS) 31067/174/001/362

Adrar : Un mort et cinq blessés dans un accident de la route au sud de la wilaya (Protection civile)

Une personne a trouvé la mort et cinq autres ont été blessées dans un accident de la route survenu jeudi au sud de la wilaya d'Adrar, ont rapporté les services de la Protection civile. Le drame s'est produit sur la route nationale (RN-6), plus précisément au niveau du point kilométrique 1225, à proximité du Ksar Bouyahia, dans la commune de Tamest,(daïra de Fenouguil), suite à une collision entre deux véhicules touristiques, causant le décès d’une femme après son évacuation à l'hôpital et des blessures à cinq autres personnes, selon la même source. Les services de la Protection civile sont intervenus pour évacuer les victimes de l’accident vers l'hôpital d'Adrar, a-t-on précisé. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de l'accident. (APS)

Accidents de la route en zones urbaines 10 morts et 407 blessés en une semaine (Sûreté nationale)

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 407 autres ont été blessées dans 341 accidents de la route survenus en zones urbaines entre le 12 et le 18 mars courant, selon un bilan rendu public jeudi par les services de la Sûreté nationale. Le bilan fait état d'une baisse du nombre d'accidents (-39), de blessés (-47) et de morts (-1) par rapport à la précédente semaine.