Le président de l’Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbrahem, a effectué une visite, mercredi, à la plus grande Khaima d’Iftar, située à la place El Kettani à Bab El Oued (Alger), et organisée par l’association "Amel El Djazaïr", dans le but d’accompagner les actions de solidarité menées par les associations pendant le mois sacré de Ramadhan. S’exprimant en marge de cette visite, M. Benbrahem a salué la performance de la société civile durant les dix (10) premiers jours de ce mois sacré, une performance qui reflète les valeurs algériennes qui se manifestent davantage durant ce mois béni.