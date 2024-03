L'entraineur en chef du NC Magra Bougherara Lyamine, signalé dans le rapport des officiels de match pour "mauvais comportement envers un officiel" de la rencontre de la mise à jour du calendrier de Ligue 1 Mobilis face au CR Belouizdad (0-0), a écopé de deux matchs de suspension fermes (interdiction du terrain et de vestiaires), a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

Le NC Magra devra de son côté, s'acquitter d'une amende de 50.000 DA pour "mauvaise organisation de la rencontre", tandis que le CR Belouizdad s'est vu infliger une amende de 60.000 DA pour "utilisation de fumigènes dans les tribunes" (Récidive).

La commission de discipline de la LFP qui s'est réunie jeudi 21 mars , a sanctionné le MC Alger d'une amende de 60.000 DA pour "utilisation de fumigènes dans les tribunes" (Récidive), lors du match contre l'ES Ben Aknoun (3-2) comptant pour la mise à jour de la 16e journée de Ligue 1 Mobilis.

L'attaquant de "Vert et Rouge" Merzoughui Kheir Eddine est condamné à payer une amende de 100.000 DA pour contestation de décision. D'autre part, l'entraineur adjoint de l'ES Ben Aknoun Haddou Moulay est sanctionné d'une amende de 100.000 DA pour contestation de décision tout comme ses deux joueurs, le gardien Zemmamouche Mohamed Lamine et Daoud Mohamed. L'USM Alger est sanctionnée d'une amende de 500.000 DA pour "utilisation et jets de fumigènes sur le terrain sans dommage physique"(2eme infraction), lors de la victoire contre l'ES Sétif (2-0) en match en retard de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.