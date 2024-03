Plusieurs activités ont été organisées jeudi à Bordj Bou Arreridj et Batna pour souligner l’importance de la ressource eau et de sa préservation, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’eau (22 mars). Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire ont été lancées pour diffuser la culture de la préservation de cette denrée vitale et souligner les efforts publics pour assurer la sécurité hydrique.

Le directeur des ressources en eau, Mourad Bensafia, a indiqué qu’un concours de dessin a été lancé en coordination avec la direction de l’éducation sur le thème de "l’eau pour la paix" choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale de l’eau 2024, avec l’organisation d’une sortie pour écoliers vers le barrage Ain Zada et la station de traitement de l’eau du chef-lieu de wilaya.

A Batna, des portes ouvertes sur le secteur ont été organisées au complexe culturel et sportif de la cité Kechida du chef-lieu de wilaya avec la participation de l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office nationale de l’assainissement (ONA). Le wali, Mohamed Benmalek qui a visité l’exposition organisée à l’occasion a reçu des explications sur l’approvisionnement en eau potable qui s’est améliorée après la réception de la première tranche du projet de rénovation de la canalisation de transfert du barrage de Béni Haroun (Mila) vers celui de Koudiet Lemdouar de Batna.

L’accent a été aussi porté sur les efforts des équipes de l’ADE de lutte contre les fuites et de celles de l’ONA pour traiter les « points noirs » du réseau assainissement et de recyclage des eaux usées en agriculture.