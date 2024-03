La vingtième journée de la Ligue 2 de football amateur, prévue samedi (15h30), s'annonce à l'avantage des leaders des deux groupes : l'Olympique Akbou (Centre-Est) qui accueillera la lanterne rouge le MC El Eulma et l'ES Mostaganem (Centre-Ouest) qui recevra l'ESM Koléa (5e).

Seule aux commandes de la poule Centre-Ouest depuis le week-end dernier, l'ES Mostaganem (44 pts) aura l'occasion de conforter sa position de leader lors de la réception de l'ESM Koléa (5e, 30 pts) et ainsi prolonger sa série de sept victoires consécutives en Championnat pour garder ses adversaires à distance.

De son côté, le RC Kouba (2e, 41 pts) tentera de se relancer après le défaite en déplacement face au GC Mascara (0-1) en recevant le MCB Oued Sly (8e, 25 pts), qui reste sur une victoire domicile devant le SC Mecheria (2-1).

Logée au troisième rang avec 36 points, le GC Mascara aura la tache plus ardue en affrontant l'ASM Oran (12e, 21 pts), qui a encore besoin de collecter des points en prévision de son maintien en Ligue 2.

Quatrième au classement, le CR Témouchent (32 pts) évoluera également chez une équipe en difficulté, à savoir, le WA Boufarik (10e, 22 pts) .

Autres duels intéressants à suivre dans le groupe Centre-Ouest, celui opposant le SKAF Khemis Miliana (7e, 28 pts) au NA Hussein Dey (9e, 23 pts), ou encore le déplacement du WA Mostaganem (6e, 29 pts) chez le RC Arbaâ (13e, 20 pts).

Dans la lutte pour le maintien, le duel des mal classés mettra aux prises le SC Mecheria, premier relégable avec 18 points, à la JS Guir Abadla (15e, 12 pts), alors que l'O Médéa, également 15e, se déplacera chez la JSM Tiaret (10e, 22 pts).

Groupe Centre-Est : choc des extrêmes entre l'O Akbou et le MC El Eulma

Dans le groupe Centre-Est, l'Olympique Akbou, leader incontesté avec une série de 18 matchs sans défaite (15 victoires, 3 nuls) et 48 points au compteur, évoluera sur du velours en accueillant la lanterne rouge le MC El Eulma (14 pts), qui reste sur une victoire devant le HB Chelghoum Laid (1-0).

Le dauphin d'Akbou, le MSP Batna (41 pts) sera en appel chez l'AS Khroub (8e, 23 pts) avec l'ambition d'enchainer avec un troisième succès de rang pour rester au contact du leader, alors que l'autre club de Batna, le CAB (3e, 33 pts) recevra à huis clos la JS Bordj Ménael (4e, 32 pts), dans un duel pour les places d'honneur.

Cinquièmes ex aequo avec 26 points, le NRB Teleghma et le MO Constantine iront défier deux équipes en lutte pour le maintien, à savoir, l'E Sour Ghozlane (14e, 15 pts) et le HB Chelghoum Laïd (11e, 21 pts).

Dans les autres rencontres du groupe Centre-Est, l'IB Khemis El Khechna (7e, 25 pts) recevra l'USM El Harrach (9e, 22 pts), alors que l'AS Ain M'lila (13e, 17 pts) affrontera l'IRB Ouargla (9e, 22 pts).

Le dernier match de la poule Centre-Est, opposant l'USM Annaba (14e, 16 pts) ) à l'Olympique Magrane (12e, 21 pts) a été reporté au mardi 2 avril, en raison du déroulement du tournoi Fifa Serie 2024 prévu à Alger et Annaba du 22 au 26 mars, avec la participation de l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Bolivie et Andorre.