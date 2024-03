La sélection nationale de football d’Andorre est arrivée mardi à Annaba en vue de prendre part au tournoi international amical (FIFA Series 2024) que l'Algérie abrite du 18 au 26 mars courant à Alger et Annaba. La délégation andorrane a été accueillie à l’aéroport Rabah-Bitat d’Annaba par le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Hocine Alaoui, et les cadres de ce secteur.

L’équipe nationale d’Andorre a aussitôt pris ses quartiers à l’hôtel Sheraton où elle séjournera durant sa présence dans l’antique Hippone en prévision de ses matchs amicaux qu’elle disputera au stade du 19 mai 1956. Les équipes de Bolivie, d'Andorre et d'Afrique du Sud participeront aux côtés de l’Algérie au tournoi international amical FIFA Series 2024 dont les matches se dérouleront à Alger et à Annaba.