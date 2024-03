Dix boxeurs algériens dont quatre dames se sont qualifiés en demi-finales du tournoi de la boxe des Jeux africains-2023 à Accra au Ghana (8-23 mars 2024).

Les six boxeurs qualifiés chez les hommes sont : Youghurta Ait-Bekka (63.5 kg), Mohamed Houmri (80 kg), Benlarbi Abdennacer (67 kg), Mohamed Ghazali (75 kg), Oussama Morjane (60 kg) et Oussama Kanouni (86 kg).

Chez les dames, les boxeuses Roumaissa Boualem (50 kg), Chahira Selmouni (57 kg), Khelif Hadjila (60 kg) et Fatiha Mansouri ( 48 kg) se sont qualifiées aux demi-finales qui auront lieu à partir de ce mercredi (17h00).

Au classement général des médailles des JA2023, l'Algérie occupe la quatrième place avec un total de 96 médailles (23 or, 33 argent et 40 en bronze).

L'Egypte domine les débats avec un total de 165 médailles (92 or, 40 argent et 33 en bronze), devant le Nigeria avec 85 médailles (31 or, 22 argent et 32 en bronze) et l'Afrique du Sud avec 95 médailles (28 or, 29 argent et 38 en bronze).

L'Algérie prend part à la 13ème édition des Jeux africains 2023 d'Accra avec une délégation composée de 299 membres, dont 222 athlètes représentant 18 disciplines, parmi elles quatre sont qualificatives aux Jeux olympiques 2024 de Paris (badminton, tennis, tennis de table et triathlon).

Programme des demi-finale prévues mercredi :

(48 kg) : Fatiha Mansouri - Acqua Janet (Ghana)

(50 kg) : Roumaissa Boualem- Yasmine Moutaki (MAR)

(57 kg) : Chahira Selmouno-Kenosi Keamogeste (Botswana)

(60 kg) : Oussama Mordjane -Joseph Commey (Ghana).