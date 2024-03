Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, a gagné 0,56% à 87,38 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en avril, a pris 0,90% à 83,47 dollars.

Les prix du brut grimpent "en raison des inquiétudes concernant l'offre", ont commenté les analystes d'IG.

La Libye a produit plus de 33,5 millions de barils de pétrole en février

La Compagnie nationale de pétrole (National Oil Corporation, NOC) de Libye a déclaré mardi que ce pays d'Afrique du Nord avait produit plus de 33,5 millions de barils de pétrole brut en février. "La production de condensats était de 198.445 tonnes, tandis que la production de gaz naturel était de 983,2 millions de mètres cubes en février," a indiqué la NOC sur sa page Facebook.

La NOC a également indiqué que dans la même période, le pays avait produit 515.461 tonnes de produits pétroliers, ainsi que 110.729 tonnes de produits pétrochimiques. Le secteur du pétrole et du gaz, qui constitue une source de revenu majeure pour la Libye, souffrait des conséquences de conflits armés et de la fermeture de champs pétrolifères et de ports au cours des dernières années.