La laiterie "Sidi Khaled" relevant du groupe public "Giplait" vient de se doter de nouveaux équipements pour un coût de 205 millions de dinars, afin de renforcer ses lignes de production, a-t-on appris, mardi, de son Directeur général, Abdallah Zidouk.

Le même responsable a indiqué que le montage de ces nouveaux équipements dont l’acquisition a été assurée par le biais de la trésorerie de l’entreprise (autofinancement) sera effectué la semaine prochaine.

M. Zidouk a fait observer que le nouveau matériel est représenté par des équipements de refroidissement et de chauffage, amis de l’environnement, acquis pour un montant de 90 millions DA, ainsi que deux pasteurisateurs acquis pour une enveloppe financière de 44 millions de dinars. Le responsable a fait observer dans cet ordre d’idées que l’un des deux pasteurisateurs est réservé à la pasteurisation du lait d'une capacité de 15.000 litres/heure, devant porter désormais le volume global de lait pasteurisé produit par la laiterie à 45.000 l/h. Le second équipement est réservé à la pasteurisation de la crème dessert à une cadence de 3.000 l/h, a fait savoir M. Zidouk. Selon toujours la même source, la laiterie "Sidi Khaled" s’apprête à acquérir, prochainement, de nouveaux équipements pour l’emballage de beurre et de la crème pour un coût de 60 millions de dinars.

D’autre part, la même entité industrielle à procédé, depuis février dernier, à l’exploitation d’une nouvelle ligne de production du fromage fondu dont l’acquisition a couté à la trésorerie de l’entreprise 11 millions de dinars, a-t-on encore fait savoir de même source, qui a indiqué que les investissements consentis sont appelés à satisfaire les demandes émanant des divers clients de la laiterie. A rappeler que la laiterie "Sidi Khaled" a procédé, à l’occasion du mois de Ramadhan, à l’augmentation de sa production de lait de 115000 à 170000 l/j, à la faveur de l’acquisition de quantités conséquentes de poudre de lait et l’adoption du système par équipe 3x8 dans l’organisation de travail.