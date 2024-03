Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a affirmé, mardi, que la fête de la Victoire est une occasion pour se remémorer et rappeler le lourd tribut payé par le peuple algérien pour la liberté, indique un communiqué de l’APN.

M. Boughali a présidé une réunion du Bureau de l'APN "dont les travaux ont débuté par un recueillement à la mémoire des martyrs, des moudjahidine décédés et ceux qui sont encore en vie, en leur souhaitant santé et longue vie", précise le communiqué.

"Aujourd'hui, l'Algérie célèbre la fête de la Victoire qui est le couronnement des sacrifices héroïques consentis par les martyrs et les moudjahidine, lesquels ont obligé, il y a 62 ans, le colonisateur français à signer un traité de cessez-le-feu", a déclaré M. Boughali.

"La fête de la Victoire doit rappeler le lourd tribut payé par le peuple pour la liberté", de même qu’elle "constitue une occasion renouvelée pour se recueillir à la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour le pays", a-t-il affirmé. Cette journée doit également être "un des jalons de la Mémoire nationale, ayant commémorer les horreurs et les atrocités que l'Algérie ne peut oublier, pendant la période sombre qu’elle a vécue sous le joug du colonialisme abject", a ajouté M. Boughali. A l'ordre du jour de la réunion, "l'examen des questions orales et écrites déposées auprès du Bureau, tandis que celles remplissant les conditions requises ont été soumises au gouvernement, en sus de l'examen d'un certain nombre de questions administratives", selon la même source.

M. Rebiga appelle à une réflexion approfondie sur la portée de la fête de la Victoire

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a appelé, mardi à Alger, à une réflexion approfondie sur la portée et les dimensions de la fête de la Victoire, en vue de consolider le sentiment d'appartenance à la patrie et de contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle.

Lors d'une conférence historique tenue au siège de la wilaya d'Alger, M. Rebiga a souligné "la nécessité d'une réflexion approfondie sur la portée et les dimensions de cet anniversaire, pour préserver notre unité nationale, renforcer notre front intérieur et promouvoir la cohésion sociale et l'esprit de citoyenneté, à travers la consolidation de notre sentiment d'appartenance à la nation et la contribution à l'édification de l'Algérie nouvelle".

Et de préciser que cette orientation ne saurait être concrétisée qu'"à travers la volonté et la détermination d’aller de l’avant vers un avenir meilleur en vue de davantage de développement et d'acquis pour une Algérie toujours debout".

Mettant en avant l'importance de tirer des enseignements de cet anniversaire, "en reconnaissance des hauts faits de nos héros", le ministre a rappelé le message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion l’année dernière, dans lequel il a affirmé que "la célébration de la Fête de la Victoire et d'autres événements marquants de notre glorieuse histoire témoignent de l'attachement indéfectible des générations de l'indépendance à leur patrie et de leur esprit Novembriste.

Elles attestent également d'un sentiment de vigilance chez le peuple algérien garantissant la cohésion nationale".

"Le 19 mars 1962 est une occasion de se remémorer la portée de cette date par rapport à notre glorieux passé et à notre Révolution, une occasion pour ancrer la symbolique profonde de cette date dans nos cœurs et nos esprits, pour donner un sens à notre existence et à nos actions tout en restant fidèle aux principes et aux valeurs de nos aïeux", soutient M. Rebiga, ajoutant qu'il s'agit, également, "d'une force ayant permis aux négociateurs algériens à +Evian+ d'affirmer leurs positions immuables vis-à-vis de l’unité territoriale et de la souveraineté nationale".

De son côté, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi a indiqué que la célébration des événements historiques importants était une preuve irréfutable de l’attachement viscéral des Algériens au combat mené par leurs aïeux pour la défense de la terre, de la liberté et de la souveraineté", réaffirmant à ce propos la détermination de "contribuer à l’édification d’une Algérie forte en valorisant la science, l’effort et le travail au service de notre pays et en reconnaissance des sacrifices du chouhada".

Cette conférence qui s’est déroulée en présence des représentants des autorités locales de la wilaya d’Alger, d’organisations nationales de la famille révolutionnaire, de députés des deux chambres du Parlement et d’acteurs de la société civile, a vu plusieurs la présentation de plusieurs témoignages vivants de moudjahidine et interventions académiques sur la portée de la commémoration de cet anniversaire. Le ministre des Moudjahidine avait présidé, en compagnie du wali d’Alger, l’inauguration d’une stèle commémorative au niveau de la place de la Résistance dans la commune d’Alger-Centre, où une gerbe de fleurs a été déposée et la Fatiha récitée à la mémoire des Chouhada. Pour rappel la wilaya d'Alger abrite les festivités officielles commémorant le 62e anniversaire de la Fête de la Victoire sous le slogan "Sacrifice, Victoire et Fidélité".

Le MSP organise une conférence à l'occasion de la célébration de la Fête de la Victoire

Le Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) a organisé, mardi à Alger, une conférence à l'occasion de la célébration de la Fête de la Victoire marquant le 62e anniversaire du cessez-le-feu, avec la participation d'historiens et d'enseignants.

Dans une allocution prononcée lors de cette conférence, placée sous le thème "Le mois de la victoire et des martyrs, un modèle de libération", le président du MSP, Abdelali Hassani Cherif, a précisé que son parti œuvrait à "préserver le legs des Chouhada et des Moudjahidine", conformément aux principes de la Déclaration du 1er Novembre 1954 et aux valeurs de la Glorieuse Révolution de libération, qui représente, a-t-il dit, "une source d'inspiration pour tous les peuples", en tête desquels le peuple palestinien livré chaque jour aux affres de l'occupation, à l'image de ce qu'a enduré le peuple algérien durant la période coloniale.

A cet égard, M. Hassani Cherif a dressé un parallèle entre la lutte du peuple palestinien et celle de son frère algérien, qui, a-t-il affirmé, "le soutient dans sa lutte contre l'entité sioniste brutale", saluant la position de l'Algérie en faveur de la juste cause palestinienne.

Le président du MSP a, par ailleurs, souligné que son parti "continue d'œuvrer pour améliorer le discours et les pratiques politiques du Mouvement en vue d'affirmer sa dimension nationale et centrale sur la scène politique".

"Attaché à ses principes, le MSP renforce ses relations avec les composantes de la classe politique s'agissant des questions nationales qui exigent le resserrement des rangs", a-t-il ajouté.

De son côté, le professeur Mohamed Abbas a présenté un exposé sur le 62e anniversaire du cessez-le-feu, qualifiant cet événement de "moment charnière dans l'histoire de l'Algérie ayant marqué les prémices de ses victoires".

Pour sa part, le représentant du Mouvement de résistance Hamas, Youssef Hamdan, a salué les positions du Gouvernement et du peuple algériens en faveur de la cause palestinienne, soulignant que le peuple palestinien "puise les valeurs de sa lutte et de sa résistance dans la Révolution de libération algérienne et dans les enfants de l'Algérie qui se sont sacrifiés pour recouvrer leur souveraineté".

Lancement et mise en service de projets de développement dans le Sud du pays

La célébration du 62e anniversaire de la fête de la Victoire a été marquée, mardi dans les wilayas du Sud du pays, par des cérémonies de lancement et de mise en service de projets de développement et d'investissement visant à améliorer les conditions de vie et offrir plus de commodités aux citoyens.

Les autorités locales accompagnées des membres de la famille révolutionnaire et des représentants de la société civile ont entamé les activités commémoratives par des recueillements aux carrés des martyrs avec la levée des couleurs nationales, le dépôt de gerbes de fleurs aux pieds des stèles commémoratives et la récitation de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada de la Glorieuse guerre de libération.

Dans la wilaya d’Ouargla, l’évènement a donné lieu à l’inauguration d’un supermarché au niveau de la commune d’Ain El-Beida (Est d’Ouargla). Ce nouvel espace commercial s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant à encourager l’investissement et les opérateurs économiques dans la région, a déclaré le directeur local du commerce et de la promotion des exportations, Laïd Rouabah.

A Tindouf, il a été procédé, à cette occasion, au lancement d’un projet de réhabilitation et de renforcement d’axes routiers au chef-lieu de la wilaya et l’inspection des équipements médicaux destinés à renforcer les services l’établissement hospitalier Si El-Haouès.

En outre, le coup d’envoi d’une opération de rénovation du réseau d’assainissement du quartier Ennasr (337 logements) et une autre de revêtement d’un stade de proximité au niveau du quartier Lofi-Tindouf en gazon artificiel. L’évènement dans la wilaya de Djanet à l’extrême sud-est du pays, a été une opportunité pour donner le coup d’envoi d’une caravane culturelle de livres, au moment où la direction locale des moudjahidines et des ayants droits a, en coordination avec l’association "Machaâl El Kachaf", organisé diverses activités culturelles et commémoratives dont des pièces théâtrales et une conférence sur la lutte du peuple algérien pour arracher son indépendance.

A El-Méghaïer, les autorités locales ont procédé à la mise en service d’un réseau de gaz naturel au profit de 110 logements promotionnels aidés (LPA) dans la daïra de Djamaâ, et l’inauguration de deux salles de soins aux villages Zaoualia et Tamarna dans la commune de Sidi-Omrane. Un réseau de gaz naturel a été mis en service au profit de 50 foyers au quartier El-Salama avant de donner le coup d’envoi des travaux de raccordement de 50 lots à bâtir dans la commune de Sidi Khelil au réseau d’électricité.

C’est le cas de la wilaya limitrophe de Touggourt, où le programme de célébration de cet évènement historique a été marqué par l’inauguration d’une salle de soins et un stade communal en plus du lancement de réalisation de 12 km de voiries au niveau des lotissements sociaux à Nezla.

Il a été, par ailleurs, procédé à la pose de la première pierre d’un projet de 266 unités de type LPA et le lancement des travaux de réhabilitation de voies dédoublées, la réalisation d’aménagement urbain et l’installation de l’éclairage public sur une distance de 6 km à Touggourt.

A Tamanrasset, des quotas d’aides à l’habitat rural ont été notifiés aux communes concernées et des titres de propriété ont été attribués aux bénéficiaires de 152 parcelles de terrain dans la localité d’Outoul (20 km nord de Tamanrasset) et 254 parcelles dans la commune d’Aïn Amguel. Dans la wilaya d’El-Méniaâ, le coup d’envoi de réalisation d’un dédoublement de la route reliant la nouvelle ville à El-Méniaâ, l’aménagement urbain au quartier El-Ouadjda dans la commune de Hassi El-Guara, la pose de la première pierre de deux projets de réalisation d’une école coranique et une structure administratif au siège de la wilaya, ont été au programme de la célébration de la fête de la Victoire.

Le 62e anniversaire de la fête de la Victoire a été ainsi marqué, à In-Salah, par le lancement des travaux de réalisation d’une polyclinique au quartier Djoualil à Sahla Charkia et une installation similaire au quartier 5 juillet ainsi que la mise en service d’une salle de soins dans la localité de Ikstane et un bureau de poste à Foggaret Ezzaoua. A Ghardaia, un musée communal de l’artisanat et une salle de soins de proximité ont été inaugurés à El Ateuf. Il a été procédé également à l’inauguration d’une école coranique à El Ateuf avant de mettre en service un château d’eau surélevé de 1000 M3 réalisé dans la zone dite des sciences. A Béchar, pas moins de 816 foyers situés dans des nouveaux lotissements à travers la commune de Kenadza, ont été raccordés au réseau d’électricité à l’occasion des festivités marquant la célébration du 62e anniversaire de la fête de la victoire.

L’évènement a été marqué aussi par la mise en exploitation d’un réseau d’alimentation en gaz naturel au profit de 281 foyers et des travaux d’aménagement urbain dans la même collectivité.