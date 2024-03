Quatre enfants ont péri et un autre a été blessé lundi après qu'un incendie s'est déclaré dans l'internat d'une école située dans le district de Busia, dans l'est de l'Ouganda, a indiqué la police.

Le feu s'est déclaré dans la nuit aux environs de 01h00 heure locale (22h00 GMT dimanche) à l'Ecole maternelle et primaire de la Victoire, pendant que les élèves dormaient, selon un communiqué de la police. L'enfant qui présentait des blessures légères a été admis dans un centre de soins local. L'internat abritait 62 garçons au moment du drame. La cause de l'incendie n'est pas encore connue et une enquête est en cours.

L'année dernière, deux enfants ont perdu la vie dans l'incendie de leur école dans le district ougandais de Masaka (centre). Et en 2022, 11 enfants sont morts dans l'incendie de leur établissement dans le district de Mukono (centre).