Plusieurs activités et manifestations mettant en valeur l’importance de l’arbre sont programmées aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des forêts, célébrée le 21 mars de chaque année, a indiqué mardi la Direction générale des forêts (DGF) dans un communiqué. L’évènement sera célébré sous le thème «Les forêts et l’innovation» , avec pour slogan : «Les forêts: des nouvelles solutions pour un monde meilleur».

Selon les données fournies par la DGF, l’Algérie compte une terre forestière (forêts, maquis et reboisement ) estimée à 4,1 millions d’hectares, composée notamment de plus de 1,7 million de hectares de forêts proprement dites (forêts et reboisement) représentant 42% du total des formations forestières.

La forêt algérienne est constituée de différentes essences en tête le pin d’Alep représentant 68 % de la totalité des formations forestières, suivi du chêne liège couvrant 21 % des surfaces forestières.