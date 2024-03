Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, que la célébration du 62e anniversaire de la Fête de la Victoire intervenait dans une conjoncture régionale et internationale qui appelle la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs et couette le front intérieur.

Dans un message prévu à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la Fête de la Victoire, le président de la République a dit : "nous célébrons cet anniversaire mémorable dans une conjoncture régionale et internationale qui appelle la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs et conforter le front intérieur et exiger la hiérarchisation des priorités selon une perspective nationale stratégique, partant de la nécessité d'assumer pleinement les responsabilités face aux défis auxquels notre pays est confronté".

En tête de ces priorités, le président de la République à cité "le souci de préserver la large contribution collective à la préservation de la stabilité dont jouit le peuple algérien dans un environnement marqué par des tensions qui menacent la paix et la sécurité dans la région et dans un monde en proie à des conflits, des luttes et des polarisations complexes". A cette occasion, le président de la République a salué les citoyennes et les citoyens pour leur "conscience nationale élevée", se réjouissant des "efforts louables des acteurs du mouvement associatif et de la société civile".

Le président de la République a également rendu un vibrant hommage aux « vaillants hommes qui veillent sur nos frontières parmi les membres de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi qu'aux forces de sécurité qui assurent la quiétude et la sérénité dans la société. , faisant montre de la plus grande vigilance dans l'accomplissement de leurs nobles missions".

Le président de la République s'est, par ailleurs, incliné à la mémoire des martyrs du devoir national et des martyrs de la glorieuse Révolution de libération, faisant partie de sa considération et de son estime aux Moudjahidate et aux Moudjahidine.

Les crimes commis par la colonisation ne peuvent être effacés de notre mémoire (Boughali)

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a affirmé, lundi, que l'anniversaire de la fête de la Victoire vient rappeler à tout un chacun que les crimes commis par la colonisation ne peuvent être effacés de notre mémoire. "Il y a 62 ans, jour pour jour, les illusions ultimes de la colonisation française d'effacer l'identité de notre peuple révolté et d'entamer sa détermination se sont évaporées.

Cette fête ne se limite pas uniquement à célébrer le parachèvement de l'objectif de notre Révolution, mais elle vient également rappeler à tout un chacun que les crimes commis par la colonisation ne peuvent être effacés de notre mémoire", a écrit M. Boughali sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

L'anniversaire de la fête de la Victoire, une consécration des sacrifices de tous les Algériens (Rebiga)

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé, lundi, que la fête de la victoire, dont le 62e anniversaire sera célébré mardi, sous le slogan "Sacrifice, Victoire et Fidélité", vient "consacrer" les sacrifices de tous les Algériens depuis la colonisation de l'Algérie.

Invité du forum de la chaîne I de la Radio nationale, M. Rebiga a fait savoir que "la fête de la Victoire dont nous célébrerons mardi le 62e anniversaire sous le slogan +Sacrifice, Victoire et Fidélité+, est une consécration des sacrifices de tous les Algériens, non seulement depuis le déclenchement de la Révolution de libération, mais aussi depuis la colonisation de l'Algérie jusqu'au cessez-le-feu".

La wilaya d'Alger "accueillera les cérémonies officielles célébrant cet anniversaire à travers des programmes scientifiques, culturels, artistiques et des activités de proximité au profit des enfants et des jeunes, ainsi que des visites aux sites historiques et aux musées, afin de préserver le lien intergénérationnel et la Mémoire nationale", a poursuivi le ministre.

Par ailleurs, et concernant le programme de célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale, M. Rebiga a insisté sur "la nécessité de le célébrer avec soin et attention, compte tenu de l'importance capitale accordée par le président de la République au dossier de la Mémoire nationale", rappelant la mise en place de la Commission nationale chargée de la préparation des festivités commémoratives de cet anniversaire, composé de 16 secteurs ministériels et placée sous la houlette du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Il a également souligné que la célébration de cet anniversaire, qui "débutera le 1er novembre 2024 et s'étalera jusqu'au 1er novembre 2025, nécessite la réalisation d'importants travaux dignes de l'histoire du 1er novembre et de sa grandeur, afin de perpétuer la mémoire des Chouhada et d'ancrer les nobles valeurs de la Révolution chez les jeunes générations".

Le ministre a saisi l'occasion pour rappeler que les préparatifs pour la commémoration de l'événement ont commencé par le lancement d'un concours national pour la conception du logo officiel commémorant l'anniversaire, dont la Commission chargée de la supervision du concours avait reçu 111 œuvres de jeunes algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger, et de start-up et d'agences de communication algériennes spécialisées.

Pour l'écriture de l'histoire, M. Rebiga a affirmé que le sujet est "stratégique pour l'Etat algérien et connait une avancée notable dans son traitement", pertinent que conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune , le Gouvernement « avait chargé récemment le Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre (CNERMN54), de créer une banque numérique d'informations sur l'histoire nationale liée à ces trois périodes, ainsi que d 'examiner et d'exploiter les documents et les archives relatifs au patrimoine historique et culturel de ces périodes, aux niveaux national et international".