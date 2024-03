Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, mardi, un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères et des Affaires

européennes de la République slovaque, M. Juraj Blanar, indique un communiqué du ministère.

A cet occasion, les deux parties ont passé en revue "les efforts consentis par l'Algérie dans le cadre du Conseil de sécurité onusien pour faire cesser l'agression israélienne continue contre le peuple palestinien frère, et ont exprimé leur soutien à la priorité d'imposer un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza", ajoute la même source.

Sur le plan bilatéral, "les deux parties sont convenues de tenir la prochaine session des concertations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays dans les plus brefs délais, soulignant la nécessité de renforcer et de consolider leurs relations conformément aux potentialités dont disposent les deux pays, notamment dans les domaines économique et commercial".