La dépouille mortelle du moudjahid Brahim El Ayachi surnommé «El Filfili», décédé dimanche à l’âge de 96 ans, a été inhumée lundi après-midi au cimetière de la commune de Filfila (Est de Skikda) en présence des autorités locales, de ses compagnons d’arme et membres de sa famille, apprend-on de ses proches. Né en février 1928 à Filfila, le défunt a grandi au sein d’une famille modeste et a fréquenté l’école primaire française «Anatole France» (aujourd’hui El Farabi) de Skikda puis celle de Filfila, selon la direction des moudjahidine et des ayants-droit.

Le défunt a rallié dès 1954 la révolution de libération nationale assurant l’achat et la collecte des armes avant de regagner en juillet 1955 les maquis des monts El Besbès (Est de Skikda) participant à plusieurs opérations armées dont l’offensive du 20 août 1955 à Filfila et la bataille Bourezam le 12 mai 1956 à Sidi Mezghiche, a ajouté la même source. Il a occupé durant la révolution plusieurs responsabilités dont la dernière a été celle de responsable de la santé aux frontières algéro-tunisiennes, selon la même source.