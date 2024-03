La campagne de don du sang lancée à travers les mosquées de la wilaya de Constantine, depuis le début du mois de Ramadhan, est marquée par une affluence considérable des fidèles venus participer, à ce geste solidaire, pouvant sauver des vies humaines, a-t-on appris lundi auprès du président de l’association de wilaya des donneurs du sang, initiatrice de cette opération Adlane Benhassane.

Les poches de sang collectées quotidiennement dans les mosquées sont évaluées entre 180 et 220 poches, soit une moyenne entre 20 et 98 poches par mosquée, a précisé à l’APS M. Benhassane, notant que l’action de collecte de sang est organisée par des équipes relevant du secteur de la santé publique et constituées de médecins et paramédicaux de divers centres de transfusion sanguine (CTS) qui interviennent chaque soir au niveau de plusieurs mosquées de la wilaya de Constantine, après le repas du F’tour.

Le nombre de poches recensées depuis le début du mois à travers ces mosquées, a connu une hausse importante dépassant 850 poches contre seulement 220 poches dénombrées durant la même période du mois de Ramadhan précédent, a affirmé M. Benhasane. Il a fait savoir dans ce même cadre que l’initiative qui touchera un total de 133 mosquées ayant été programmées à travers les 12 communes de la wilaya, a été organisée sous l’égide de la direction de la santé et de la population (DSP), en collaboration avec la direction des affaires religieuses et des wakfs.

Les quantités du sang collectées sont destinées à répondre aux besoins des établissements de santé de la wilaya en la matière, , a-t-il encore révélé. Depuis sa création en 2022, l’association des donneurs du sang de la wilaya de Constantine a participé par la collecte de plus de 5.000 poches de sang en faveur des malades et des victimes d’accidents de la circulation, a indiqué son responsable.