Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a installé, lundi, la Haute

commission nationale des recours relatifs à l'investissement, présidée par le directeur

de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, indique un communiqué

de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a installé, ce jour, la Haute commission nationale des recours relatifs à l'investissement, présidée M. Boualem Boualem, directeur de Cabinet à la Présidence de la République.

Il s'agit d'une haute instance chargée de trancher les recours présentés par les investisseurs", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, le président de la République a souligné "l'intérêt particulier qu'il porte à ce domaine vital", saluant "les efforts consentis par le Conseil du renouveau économique algérien pour booster l'investissement, diversifier l'économie nationale et réduire la dépendance aux hydrocarbures".

Le président de la République s'est en outre félicité des "résultats de la coopération entre le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et le Conseil du renouveau économique algérien, qui a répondu favorablement à l'initiative de la baisse des prix des biens et produits de large consommation durant le mois sacré de Ramadhan", conclut le communiqué.

Le président de la République reçoit le président du Mouvement El Bina

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi au siège de la Présidence de la République, le président du Mouvement El Bina, M. Abdelkader Bengrina, indique un communiqué de la Présidence de la République.