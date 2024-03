Les prix du pétrole ont débuté la semaine en hausse lundi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, a gagné 1,81% à 86,89 dollars.Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en avril, a clos sur un bond de 2,07% à 82,72 dollars.

Les Etats-Unis auront reconstitué leurs réserves stratégiques de pétrole fin 2024 (ministre)



Les Etats-Unis auront reconstitué leurs réserves stratégiques de pétrole d'ici à la fin de l'année, après les avoir massivement ponctionnées pour soulager les cours de l'or noir, a indiqué lundi la ministre américaine de l'Energie, Jennifer Granholm. Entre septembre 2021 et juillet 2023, les Etats-Unis ont ponctionné quelque 274 millions de barils sur leurs réserves stratégiques (SPR), soit environ 44% du total.

Au terme de cette phase, les SPR sont tombées à leur plus bas niveau depuis 40 ans. Il s'agissait d'un tirage sans précédent, critiqué par les républicains, qui y voyaient une utilisation politique des réserves, destinées, en théorie, à faire face à des chocs majeurs sur le marché du pétrole.

Depuis juin 2023, le gouvernement américain a commencé à racheter du brut sur le marché pour renforcer ces réserves. En neuf mois, les SPR ont augmenté d'environ 14,7 millions de barils, selon des chiffres publiés par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



La Côte d'Ivoire va remplir les conditions pour être membre de l'OPEP (ministre)

La Côte d'Ivoire va remplir les conditions pour être membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a déclaré Mamadou Sangafowa Coulibaly, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie dans une note d'information du ministère publiée lundi.

A l'issue d'un échange avec le Groupement professionnel de l'industrie du pétrole (GPP), M. Coulibaly a exhorté ces acteurs du secteur pétrolier ivoirien à investir davantage dans le bassin sédimentaire ivoirien et à prendre toute leur place dans le développement de l'industrie extractive.

"Si hier la Côte d'Ivoire était tout juste un pays importateur, avec ces différentes découvertes, nous allons passer, dans un délai très proche, à celui de pays exportateur net de produits pétroliers", a-t-il assuré. Le ministre a demandé au secteur privé national de jouer un grand rôle pour que ces richesses soient profitables au pays. "Nous voulons faire la place au secteur privé national et aux compétences nationales dans l'extraction, la transformation et la distribution des ressources extractives", a-t-il affirmé.

Selon lui, la vision du gouvernement ivoirien est de faire de l'industrie extractive le second pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture. La Côte d'Ivoire a découvert les gisements de pétrole baptisés "Baleine" en septembre 2021 et en juin 2022, puis "Calao" en février 2024. Les autorités nationales se sont réjouies de ces découvertes de gisements qui offrent un potentiel considérable pour le développement économique et énergétique du pays.