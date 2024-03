C’est un véritable tournant que s’apprêtent à vivre l'étoile de Ben Aknoun cette apres midi apres mid au stade omar Benrabah de Dar El Baida , au moment d’affronter le MCA à domicile à partir de 15h30, pour le compte de la mise à jour de la 16ème journée de Ligue 1 Mobilis.

Les camarades de l' ex Mouloudeen Hadj Bougueche auront une chance pour remettre de l’ordre dans la maison et surtout remporter une autre victoire à domicile afin d'améliorer leur capital point.

Si les camarades de Ali Haroune ont assuré l’essentiel en championnat avec de succès de suite et en coupe d’Algérie en validant leur billet pou 1/16 de finale de l’épreuve populaire, ce n’est pas le cas dans le championnat où ils n’arrivent pas sortir de la zone rouge mais depuis l'arrivée de Dziri a la tete de l' étoile rouge de Ben Aknoun ils arrivent a remonté la pente surtout a domicile les Rouges et Noir sont difficiles sur leur terrain, les camarades du capitaine Abderahmane Hachoud ont perdu a l'aller face au coéquipiers de Naidji avec un score lourd pour ce match retour les Talah et consorts veulent vraiment les trois points de la victoire fauce au Mouloudia pour sortir définitivement de la zone rouge.

L'étoile de Ben Aknoun apres les deux succès les protéger de Bilal Dziri ont décidé de faire tomber le leader ce soir au stade de dar El baida sinon un faux pas ce soir face au MCA, et les Rouges et Noir de Benaknoun mettront un pied en Ligue 2.

On ne le dira jamais assez, le match de ce soir constitue une étape très importante dans la marche de l’équipe, un virage dangereux qu’il va falloir bien négocier au risque de compliquer davantage la situation de l’équipe qui occupe la14em place de premier relégable avec 19 points.

L’adversaire de l'étoile de Ben Aknoun le Mouloudia est leader du championnat ligue une mobilis va tout faire pour revenir avec les trois points de la victoire pour distancer ses poursuivants les coéquipiers de Djamel Belamri feront tout pour gagner cette rencontre qui est très difficile pour les deux formations pour la rencontre de cette apres midi entre l'étoile de Ben Aknoun et le Mouloudia d'Alger cest une rencontre très difficile sur le plan des résultats et il est menacé par la relégation et lautre qui cherche le titre depuis 10 ans cette année les poulains du technicien francais Baumelle voyagent bien.

C’est un match à six points pour l'étoile de Ben Aknoun qui doivent impérativement s’imposer pour quitter cette 14ème place qu’ils occupent dans le classement depuis l’entame du championnat. Il est vrai que nous sommes encore loin des vrais enjeux du championnat, mais c’est maintenant que les choses sérieuses commencent et il est important de ne pas se mettre en difficulté en ce moment, car on risque de passer son temps à se battre en bas du tableau au lieu de chercher à mieux se positionner en haut du classement.

Y. F.