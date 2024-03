La maison de culture "Ould Abderrahmane Kaki" de Mostaganem abritera la dixième édition du festival culturel local d’El Inchad entre le 20 et le 23 mars prochain, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Le commissaire du festival culturel local d’El Inchad, Bendehiba Benalia a indiqué lors d’une conférence de presse que cette édition marque le retour de la compétition locale entre les troupes d’El Ichad, affirmant que 12 troupes issues des wilaya de Mostaganem, Relizane, Tlemcen, Chlef, Tiaret et Aïn Defla ont pris part aux éliminatoires.

Après les éliminatoires qui ont eu lieu la semaine dernière, 6 troupes d’El Inchad se sont qualifiées pour la finale et sont en course pour disputer les trois prix du festival, lors de la deuxième soirée des épreuves du 21 mars, a fait savoir le même interlocuteur. Il sera procédé, également à la faveur de cette manifestation, à l’organisation de festivités dédiées spécialement à la question palestinienne avec la participation d’une chorale d’El Inchad composée de filles et de garçons de la Palestine.

Le poète Raïd Nadji présentera également plusieurs récitals de poésie tout au long du festival, placé cette année sous le slogan "El Qods est à nous, la Palestine est notre mère, Ghaza est notre terre et Dieu, avec sa force, est avec nous". M. Belalia a souligné que cette édition comprend également l’organisation d’un concours "Petite star d'avenir" entre 15 concurrents d’el Inchad en herbe ainsi que deux ateliers d’interprétation vocale et une autre de présentation artistique, de l’idée à la mise en œuvre.

A l’occasion du dixième anniversaire du lancement du festival, le commissaire compte publier un ouvrage (support) sur le travail d’El Inchad artistique depuis la planification jusqu’à l’exécution pour aider les chanteurs en herbe et les troupes d’El Inchad amateurs à accéder au professionnalisme dans ce domaine, selon le même interlocuteur.

Cette manifestation culturelle, organisée en coordination avec le secteur de la culture et des arts de la wilaya de Mostaganem, vise à encourager les énergies dans ce domaine artistique et de détecter les jeunes talents dans l'Inchad et la chanson patriotique nationale, de perfectionner leurs aptitudes, a-t-on ajouté.