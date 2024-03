Les travaux d'entretien du chemin de wilaya CW-33 et de la daïra d'El Harrouch (Skikda) sur une distance de 12,5 km ont été lancés, apprend-on lundi des services de la wilaya.

Selon la même source, ce projet qui inclut également l'élargissement des virages et l'élimination des "points noirs" mobilise une enveloppe financière de près de 400 millions DA du programme sectoriel centralisé.

Prévu dans un délai n'excédant pas les six mois, le projet qui concerne le tronçon dépendant des deux communes de Zerdaza et de Ouled Hbaba revêt une grande importance du fait qu'il permettra d'éliminer les "points noirs" des virages dangereux et de réparer les parties dégradées de sorte à renforcer la sécurité de ses usagers, a relevé la même source.

Les autorités de wilaya ont tenu à lancer ce projet du fait que cet axe routier enregistre un trafic dense, notamment durant la saison estivale et réduit les distances entre Ouled Hbaba, Zerdaza et El Harrouch, ont souligné les mêmes services.