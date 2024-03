Le Serbe Novak Djokovic occupe pour la 417e semaine la tête du classement ATP, publié lundi, devant l'Espagnol Carlos Alcaraz, sacré dimanche à Indian Wells, en Californie. En cumulé, cela représente pour le Serbe une domination durant huit années complètes de la hiérarchie mondiale du tennis, une prouesse seulement réalisée par le joueur âgé de 36 ans.

Ses rivaux, le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal, ont respectivement passé 310 et 209 semaines en tant que N.1 à l'ATP. Djokovic devance également l'Américain Pete Sampras (286), le Tchèque Ivan Lendl (270) et l'Américain Jimmy Connors (268). Vainqueur en finale à Indian Wells face au Russe Daniil Medvedev, 4e joueur mondial, son dauphin espagnol de 20 ans a préservé sa deuxième place au classement en conservant son titre dans le prestigieux tournoi californien, grâce notamment à une victoire en demi-finale sur le 3e mondial, l'Italien Janik Sinner.

Avec le forfait annoncé de Djokovic au Masters 1000 de Miami qui débute vendredi, Alcaraz a l'occasion de se rapprocher du Serbe en cas de succès dans le tournoi floridien. Il y avait été éliminé l'an passé par Sinner en demi-finale. L'Allemand Alexander Zverev a lui chipé la sixième place au Russe Andrey Rublev.

Classement ATP publié lundi:

1. Novak Djokovic (SRB) 9725 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8805

3. Jannik Sinner (ITA) 8310

4. Daniil Medvedev (RUS) 7765

5. Alexander Zverev (GER) 5060 (+1)

6. Andrey Rublev (RUS) 4970 (-1)

7. Holger Rune (DEN) 3875

8. Casper Ruud (NOR) 3560 (+1)

9. Hubert Hurkacz (POL) 3370 (-1)

10. Alex De Minaur (AUS) 3300.