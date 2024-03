Allou Rahou Baba Ahmed, une agricultrice d’Ain El Kerma (Ouest d'Oran), a récemment tenté l’expérience de cultiver la Silphie, une plante connue pour ses fortes propriétés d’adaptation aux changements climatiques, utilisée entre autres comme fourrage.

"Un millier de graines de Silphie a été cultivé dans le cadre de ce projet innovant", a indiqué l'agricultrice, ajoutant que cette plante herbacée a rentabilité économique et vertus écologiques, a été cultivée au niveau d’une région montagneuse dans la commune d’Ain El Kerma (daïra de Boutelilis).

Cette plante, considérée comme rare au monde, a été introduite par rapport au climat sec de la wilaya d’Oran, a-t-elle dit, ajoutant qu’il s’agit d’une plante qui consomme très peu d’eau, qui n’a pas besoin de beaucoup de fertilisants et qui a la capacité de s’acclimater avec les changements climatiques, ce qui fait d’elle "une amie de l’environnement". Cette plante à fleurs jaunes ressemblant aux marguerites, peut dépasser 3 mètres de longueur, explique Mme Rahou, et note que l'herbacée prévient aussi les mauvais insectes.

La Silphie est cultivée au mois de mars et la moisson se fait après une année et pendant 15 ans sans renouvellement de culture et sans entretien, a-t-elle fait savoir.

Grâce à toutes ses propriétés, la Silphie est considérée comme un bon investissement pour les agriculteurs, notamment les femmes rurales, qui peuvent la vendre comme fourrage.

Les fleurs de cette plante constituent une source d’alimentation pour les abeilles, d'autant que la plante fleurit aux mois de juillet et août, quand la majorité des autres fleurs sont sèches.

Mme Allou Rahou Baba Ahmed, qui a une ferme de 4.6 hectares comportant des figuiers, a déjà tenté la culture de plusieurs plantes aromatiques comme la lavande, qui a donné de bons résultats.