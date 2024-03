L'Algérie a souligné lors de la 67e session de la Commission des stupéfiants de l'ONU (CND), qui se tient à Vienne (Autriche), "l'importance de la coopération régionale et internationale pour lutter contre ce fléau", appelant à tenir dûment compte des trois conventions internationales relatives au contrôle des drogues lors de l'élaboration des politiques internationales dans ce domaine.

Lors du débat public, le Délégué permanent de l'Algérie auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, l'ambassadeur Larbi Latroche, a souligné "l'importance de la coopération régionale et internationale pour lutter contre le fléau des drogues", rappelant l'adhésion de l'Algérie à la Coalition mondiale pour la lutte contre les drogues de synthèse. Il a insisté, dans ce sens, sur "la conjugaison des efforts pour faire face à cette nouvelle menace", préconisant d'œuvrer parallèlement, de manière collective et efficace, à "endiguer les menaces constantes découlant des drogues conventionnelles, le cannabis en tête".

Il a également appelé à "tenir dûment compte des trois principales conventions internationales relatives au contrôle des drogues lors de l'élaboration des politiques internationales dans ce domaine".

A cette occasion, M. Latroche a présenté l'approche participative et intersectorielle prônée par l'Algérie en matière de lutte contre les drogues, laquelle associe la société civile, citant "l'adoption, en 2023, de dispositions législatives et réglementaires en faveur du renforcement des mesures préventives et thérapeutiques".

Dans le cadre de sa contribution à l'initiative lancée lors de la présente session de la CND pour honorer, dans les meilleurs délais, les engagements internationaux visant à endiguer le problème des drogues à l'échelle mondiale, l'Algérie s'est engagée à créer quatre (4) centres régionaux de désintoxication modernes au niveau national", a rappelé M. Latroche. La 67e session de la Commission des stupéfiants de l'ONU se tient du 14 au 22 mars à Vienne.