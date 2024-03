Le nouveau établissement public hospitalier (EPH) de 60 lits en construction dans la commune de Souk El-Thenine, au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, sera réceptionné en juin 2025, a annoncé dimanche le président de l’assemblée populaire de wilaya (APW), Mohamed Klaleche.

En visite d’inspection sur le chantier, dont les travaux avoisinent les 40%, M. Klaleche a assuré avoir reçu toutes les garanties des autorités locales pour sa livraison avec ses équipements en juin de l’année prochaine.

Inscrit en 2010, puis gelé et dégelé en mai 2019, ce projet d’un montant de deux (2) milliards DA, implanté au chef lieu de la commune de Soul-El-Thenine, permettra l’amélioration de la prise en charge médicale dans la daïra de Maâtkas dont la population avoisine les 50.000 habitants.

La même daïra dispose, par ailleurs, de deux (2) centres de santé aux chefs-lieux de communes de Souk El-Thenine et Souk El Khemis, et six unités de soins implantées aux villages de Cherkia, Ighil Aouène, Berkouka, Agouni Boufal, Taghilt Mahmoud et Sidi Ali Moussa.