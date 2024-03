L’unité de stomatologie et de prothèse dentaire, située au centre-la commune d’El Khroub (Constantine), qui a fait l’objet récemment d’une opération de réhabilitation, a été rouverte la semaine dernière, a-t-on appris dimanche auprès du responsable de cet établissement de santé Rabie Ouelbani.

La réouverture de cette infrastructure permettra d’atténuer la pression exercée sur les services de soins dentaires implantés à travers les polycliniques de la wilaya, a précisé à l’APS le directeur de cet établissement public, M. Ouelbani. La remise en exploitation de cette structure sanitaire, a ajouté le même responsable, contribuera également à assurer des prestations de soins bucco-dentaires aux élèves de nombreuses écoles de cette ville ainsi que d’autres quartiers limitrophes, dans le cadre de l’hygiène scolaire.

La remise en état de cette unité de santé qui a connu une dégradation avancée en raison de la vétusté de sa construction remontant à l’époque coloniale, a été confiée à l’Etablissement communal de la maintenance et de l’amélioration du patrimoine (ECMAP) de la même collectivité locale, a souligné la même source.

Les travaux de rénovation de cette structure, rattachée à l’établissement public de santé de proximité (EPSP) d’El Khroub, a fait savoir M. Ouelbani, ont porté notamment sur le confortement des murs et la toiture, la réfection de l’étanchéité et la plomberie en plus d’autres actions concernant la peinture, notant que de nouveaux équipements médicaux, ont été installés.

Cette structure de santé qui dispose, entre autres de trois salles de soins dentaires, un laboratoire de prothèse et un bureau administratif, est encadrée par une équipe médicale et paramédicale composée de 5 chirurgiens-dentistes généralistes, et de 4 chirurgiens-dentistes spécialistes, a indiqué le même responsable.

Créée en 1970, l’unité de stomatologie et de prothèse dentaire d’El Khroub avait réalisé l’année précédente (2023) pas moins de 1.889 opérations de contrôle et d’installation d’appareillages orthodontiques, 1.550 consultations générales et spécialisées, 292 opérations d’extraction dentaire en plus de 19 actes de pose de prothèse-dentaire, selon la même source.