Les ventes au détail de biens de consommation en Chine, un indicateur majeur de la vitalité de la consommation du pays, ont augmenté de 5,5% en glissement annuel au cours des deux premiers mois de 2024, selon les données officielles publiées lundi.

Les ventes au détail dans les régions urbaines du pays ont augmenté de 5,5% en glissement annuel durant cette période, tandis que celles des zones rurales ont progressé de 5,8%, d'après des données publiées par le Bureau d'Etat des statistiques.

Les ventes au détail en ligne ont fait un bond de 15,3% en glissement annuel, alors que les ventes au détail en ligne de biens physiques ont augmenté de 14,4%, représentant 22,4% du total des ventes au détail de biens de consommation. La Chine s'est engagée à élargir la demande intérieure et à promouvoir les flux économiques, tout en stimulant la croissance stable de dépenses de consommation cette année, d'après le rapport d'activité du gouvernement.

Hausse de la capacité installée des batteries de voitures électriques

La capacité installée des batteries de voitures électriques en Chine a augmenté au cours des deux premiers mois de l'année, selon les données de l'Alliance chinoise pour l'innovation des batteries automobiles.

Au cours de cette période, la capacité installée des batteries s'est élevée à 50,3 gigawattheures (GWh), en hausse de 32% en glissement annuel.

Les exportations de batteries de voitures électriques se sont élevées à 16,3 GWh au cours de la période janvier-février, soit une baisse de 1,9% par rapport à l'année dernière, selon la même source. Le secteur des véhicules à énergie nouvelle (VEN) a maintenu une croissance rapide au cours de la période considérée. La production de VEN du pays a atteint 1,25 million d'unités, soit une augmentation de 28,2% par rapport à l'année précédente. Selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les ventes de VEN ont augmenté de 29,4% en glissement annuel pour atteindre 1,21 million d'unités.

Le secteur de la livraison express bandit de 26,7% en deux mois

Le secteur chinois de la livraison a connu une expansion importante au cours de la période janvier-février, marquant un bon début pour l'année 2024, selon un indice du secteur publié par le Bureau national des postes. L'indice du développement de la livraison express était de 329,6 au cours des deux premiers mois de 2024, en hausse de 26,7% par rapport à la même période l'année dernière, selon le Bureau.

Le sous-indice de l'échelle de développement a progressé de 29,8% sur un an pour atteindre 407,1 en partie, en raison de la forte demande de livraison pendant les vacances de la fête du Printemps. Le sous-indice de la qualité du service a bondi de 39,4% en base annuelle, et celui de la capacité de développement a augmenté de 7,1% sur un an, selon les données.

L'indice est établi sur la base des données fournies par les principales entreprises de logistique proposant des services de livraison.

Il reflète l'ensemble des activités et des tendances du secteur de la livraison du pays.