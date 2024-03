Les activités non pétrolières en Arabie Saoudite ont contribué à hauteur de 50% au PIB en 2023, un niveau record selon les données du gouvernement.

L'économie non pétrolière du royaume a atteint 1.700 milliards de riyals (453 milliards de dollars), tirée par la croissance continue des investissements, de la consommation et des exportations, indique un communiqué de l'Economie et de la Planification citant les données publiées par l'Autorité générale des statistiques.

La hausse du taux de PIB non pétrolier est due à l'augmentation des investissements réels non gouvernementaux au cours des deux dernières années, qui ont augmenté de 57%, portant la valeur des investissements à 959 milliards SAR (255,54 milliards) en 2023.

Au sein de l'économie non pétrolière, les services sociaux, tels que la santé, l'éducation et les divertissements, ont enregistré une croissance de 10,8 %, suivis par les transports et communications à 7,3 %, et le commerce, la restauration et l'hôtellerie à 7%.

Les exportations réelles de services, principalement alimentées par les dépenses touristiques, ont triplé au cours des deux dernières années, selon le communiqué.