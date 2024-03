L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté vendredi une résolution sur des mesures de lutte contre l'islamophobie.

La résolution condamne tout appel à la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Elle condamne en particulier l'incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence à l'égard des musulmans, telle qu'elle se manifeste dans un nombre croissant d'incidents de profanation du saint Coran, d'attaques contre des mosquées, des sites et des sanctuaires et d'autres actes d'intolérance religieuse, de stéréotypes négatifs, de haine et de violence à l'égard des musulmans.

La résolution invite les Etats membres des Nations Unies à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l'intolérance religieuse, les stéréotypes négatifs, la haine, l'incitation à la violence et la violence à l'encontre des musulmans et à interdire par la loi l'incitation à la violence et la violence à l'encontre des personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions.

Elle appelle également les Etats membres à s'engager avec toutes les parties prenantes concernées à promouvoir les vertus du dialogue interreligieux et interculturel et du dialogue entre les civilisations, le respect et l'acceptation des différences, la tolérance, le respect de la diversité religieuse et culturelle, la coexistence et la cohabitation pacifiques, l'inclusion et le respect des droits de l'homme, et à rejeter la propagation des discours de haine.

Le texte demande au Secrétaire général des Nations Unies de nommer un envoyé spécial des Nations Unies chargé de lutter contre l'islamophobie et de soumettre à l'Assemblée générale, lors de la prochaine session, un rapport sur la mise en œuvre de la résolution et sur les mesures prises par les Etats membres et les Nations Unies pour lutter contre l'islamophobie.