Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abdelali Hassani Cherif a appelé dans la soirée de samedi depuis la wilaya de Mila, à la coopération et la cohésion des algériens pour faire face aux défis extérieurs.

Dans une allocution prononcée à l’issus d’un f’tour collectif annuel organisé dans une salle des fêtes à la commune de Sidi Merouane en présence de cadres de son parti et des représentants de plusieurs formations politiques de la wilaya, M. Hassani Cherif a insisté sur l’importance de ‘’saisir les opportunités de coopération entre les différentes catégories des algériens pour faire face aux tensions entourant le pays’’.

Le même responsable politique a considéré que la ‘’compatibilité entre les algériens, dont les différentes composantes politiques et le pouvoir (l’autorité) est ce que le pays a besoin aujourd’hui’’, appelant dans ce cadre la couche politique et la société civile à ‘’l’unité, la solidarité et la cohésion au service du pays et des affaires importantes à leurs tête la cause palestinienne’’. M. Hassani Cherif a affirmé que l’Algérie ‘’est capable de jouer un rôle régional plus important, appelant à œuvrer pour garantir la stabilité du front social, mettant en avant les efforts déployés par l’Etat, qui nécessitent, selon lui l’implication de tous pour faire face aux dangers des fléaux sociaux comme la drogue, précisant que ‘’ des parties extérieures tendent à faire noyer le pays dans ces stupéfiants afin de démonter le tissu social’’.

Le président du MSP ‘’ a plaidé pour la préservation des constantes et valeurs ancrées dans la société algérienne et qui découlent de la proclamation du 1er novembre 1954’’.