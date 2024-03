La célébration de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques dans les wilayas du Centre du pays a été marquée, jeudi, par la distribution de matériels et équipements médicaux au profit de cette catégorie dans le cadre des efforts de l’Etat visant sa prise en charge, a-t-on appris des responsables des directions de l’action sociale et de la solidarité de ces wilayas.

En effet, cette Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques (14 mars) a donné lieu à l’élaboration par les wilayas du Centre de riches programmes portant notamment sur la distribution d’équipements spéciaux au profit de ces personnes, outre l’organisation d’expositions mettant en exergue leurs réalisations et leurs dons.

A Blida, la salle des conférence du siège de la wilaya a accueilli une cérémonie de distribution de fauteuils roulants, de motocycles et d’appareils auditifs à un nombre de personnes aux besoins spécifiques, au moment où des activités culturelles et éducatives ont été animées par des enfants relevant d’établissements spécialisés du secteur et autres associations du domaine.

A Chlef, la célébration officielle de cette Journée a été abritée par le Centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux de la commune de l’Oued Fodda, à travers la distribution de fauteuils roulants, de motocycles et d’appareils auditifs. Dans la wilaya de Djelfa, les autorités locales ont partagé, dans la soirée de mercredi, un Iftar collectif avec des enfants aux besoins spécifiques, à de l’Ecole des aveugles du chef lieu de wilaya, après la distribution de fauteuils roulants à des personnes à mobilité réduite.

Cette cérémonie a également donné lieu à la projection d’un documentaire sur «l’enfant Odai», un jeune enfant qui vit pleinement sa vie malgré son handicap moteur.

Même ambiance de solidarité à Ain Defla, où des motocycles, des fauteuils roulants électriques et du matériel médical ont été distribués en présence des autorités locales qui ont également honoré les lauréats du tournoi national sportif des personnes aux besoins spécifiques abrité par le Centre sportif de proximité de la commune d’Ain Defla, avec la participation de près de 80 athlètes représentant les wilayas de Mostaganem, Blida, Oran et Ain Defla.

A Bouira, les autorités locales ont lancé une caravane de solidarité au profit des personnes âgées et des personnes aux besoins spécifiques, prévoyant notamment la distribution de matériels et équipements médicaux, dont des fauteuils roulants, des lits médicaux et des cannes pour malvoyants, au profit de 180 personnes.

A Tizi-Ouzou, du matériel médical adapté (4 fauteuils roulants électriques, un motocycle et 20 fauteuils roulants), a été distribué au centre de loisirs scientifiques (CLS), et un hommage a été rendu à des apprenants du Saint Coran appartenant à cette catégorie sociale.

La célébration de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques à Boumerdes a donné lieu à la signature d’une convention de coopération entre la direction de l’action sociale et de la solidarité et celle de la formation et de l’enseignement professionnels, en vue de renforcer les mécanismes de prise en charge de ces personnes.

Des équipements spéciaux ont également été distribués aux enfants de l’Ecole des malvoyants de Bordj Menail et d’autres personnes atteintes d’handicaps divers issues de différentes communes.

Des expositions mettant en exergue les capacités et aptitudes de cette catégorie de la société dans divers domaines, ont été, par ailleurs, organisées à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Boumerdes, où des communications sur cette catégorie sociale ont été, également, animées.

A Tipasa, le wali Aboubakr Seddik Boucetta a annoncé, à l’occasion de la célébration de cette journée au centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Douaouda, l’ouverture prochaine d’une annexe pour la prise en charge psychopédagogique de cette catégorie dans la commune de Gouraya, à l’extrême Ouest de la wilaya.

Il a ajouté que cette nouvelle annexe est de nature à contribuer à la couverture du déficit enregistré dans ce domaine dans la partie-Ouest de Tipasa, enregistrant plus de 23.000 personnes aux besoins spécifiques. La wilaya compte également 162 classes spéciales dédiées aux élèves souffrant de légers handicaps mentaux et auditifs.