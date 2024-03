Quatre (4) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu vendredi, près de Hassi Messaoud, dans la wilaya d’Ouargla, ont rapporté les services de la gendarmerie nationale à Hassi Messaoud.

L'accident s'est produit au niveau de la route nationale (RN-53), reliant les daïras de Hassi Messaoud et El-Bourma, plus précisément dans la région d'El-Baguel, suite à une violente collision entre une voiture touristique et un camion remorque, causant la mort sur place de quatre personnes, alors que deux autres ont été blessées, dont une dans un état grave, selon la même source.

Les corps des victimes ont été évacués vers la morgue de l'hôpital de Hassi Messaoud, où a été également transféré un des deux blessés, tandis que l’autre victime grièvement blessée a été évacuée vers l'hôpital d’Ouargla, a-t-on ajouté. Une enquête à été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances de ce tragique accident.