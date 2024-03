Le groupe Sonelgaz a organisé une cérémonie en l’honneur de ses travailleurs aux besoins spécifiques, à l’occasion de la célébration de leur journée nationale, qui coïncide avec le 14 mars de chaque année.

Cette cérémonie s’est déroulée jeudi, en présence du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, du PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, du Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières, et du représentant du Secrétaire général de l’Union générale des Travailleurs algériens (UGTA).

Dans son allocution à cette occasion, M. Arkab a salué les activités sociales du groupe Sonelgaz, notamment celles à caractère humanitaire, assurant du soutien de son secteur à toutes les actions en mesure d’assurer l’insertion des personnes aux besoins spécifiques.

«Nous réitérons notre engagement ferme à soutenir les droits des personnes aux besoins spécifiques et à renforcer le principe de l’égalité, de l’équité des chances et de l’intégration sociale correcte de cette catégorie», a-t-il ajouté.

Il a dans ce sillage mis en avant «les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, versées dans le soutien et le renforcement des mécanismes de la solidarité nationale» pour une meilleure prise en charge de cette catégorie notamment dans l’éducation, la formation professionnelle et l’insertion professionnelle. De son côté, M. Bentaleb a mis en avant l’importance de l’insertion des personnes aux besoins spécifiques en milieu professionnel, affirmant que cette catégorie n’a cessé de faire valoir ses compétences dans plusieurs spécialités.

Le PDG de Sonelgaz a assuré, à son tour, que le groupe poursuivait les efforts de développement des compétences de ses travailleurs parmi les personnes aux besoins spécifiques en les intégrant dans «des postes adaptés à leurs compétences et expériences dans différents métiers et spécialités et en leur fournissant les services nécessaires». Rappelant que le groupe Sonelgaz est une société pilote dans l’insertion professionnelle des personnes aux besoins spécifiques, M. Adjal a indiqué que le groupe comptait actuellement parmi son effectif, 45 cadres aux besoins spécifiques dont 8 femmes, 67 travailleurs de la même catégorie dans les métiers spécialisés et 153 autres dans des métiers opérationnels. Lors de cette cérémonie, des aides financières ont été distribuées aux travailleurs du groupe parmi les personnes aux besoins spécifiques ainsi que des appareils auditifs, des chaises roulantes et des tricycles. Cette initiative a été organisée par le groupe Sonelgaz à travers le Fonds des œuvres sociales et culturelles des travailleurs des industries électrique et gazière (Fosc) et la mutuelle générale des travailleurs des industries de l’électricité et de gaz.