La société civile emprunte, toutes composantes confondues, durant le mois sacré de Ramadhan, de multiples voies pour mener à bien son action de solidarité, dont l’organisation de tables d’El Iftar, des opérations de circoncision et de distribution des vêtements de l’Aïd, et des colis alimentaires dits «couffin de Ramadhan», des actions visant à soutenir les familles à faible revenu.

A ce propos, le président de l’Association «Kafil El-Yatim», Ali Chaouati a indiqué dans une déclaration à l’APS, que l’Association avait tracé, cette année, «un programme diversifié» empreint par «la programmation de la remise de colis alimentaires au profit des orphelins et des veuves inscrits au niveau de l’Association, au nombre de 120.000 orphelins».

M. Chaouati a en outre rappelé le «défi de l’Association consistant à dépasser la remise de 100.000 colis alimentaires, contenant 1.500 tonnes d’aides sous formes de produits d’une valeur d’environ 5.000 DA/ coli», et qui seront distribués prochainement aux familles nécessiteuses».

Il est prévu que l’opération de remise des colis alimentaires soit suivie par la distribution «des vêtements de l’Aïd» dans la limite de 50.000 vêtements (entre 5 et 15 ans). La distribution de ces vêtements sera entamée, la semaine prochaine, pour arriver aux communes une semaine avant l’Aïd el-Fitr. En vue d’éviter d’apporter les aides aux mêmes familles plus d’une fois, le président de l’Association «Kafil El-Yatim» a indiqué qu’il y aura une coordination avec les associations fournissant des aides similaires.

Dans ce cadre, l’Association des anciens Scouts musulmans algériens (SMA) a initié l’organisation d’opérations de distribution du «couffin de Ramadhan» sur trois étapes. La 1ère étape a débuté quelques jours avant le mois sacré, suivie de la 2e étape prévue en mi Ramadhan, ensuite «le couffin de l’Aïd» qui coïncide avec la dernière semaine du mois de Ramadhan, a indiqué le membre du conseil national de l’Association Mounir Arbia, pour qui, les aides reçues par son Association de la part des bienfaiteurs, sont constituées d’argent et de produits, en sus d’actions de bénévolat».

Il a en outre mis en relief» la confiance entre l’Association et ses fournisseurs, à travers les efforts des différents groupes». Il a, également, précisé que le groupe Ben Talha, commune de Baraki, «a distribué 420 couffins avant le mois de Ramadhan», appelant à «la nécessité de poursuivre de telles opérations de solidarité au profit des nécessiteux, notamment avec la couverture assurée par les SMA à travers 56 wilayas et ses 400 groupes avec plus de 30.000 adhérents».

Et d’ajouter que «l’association a saisi l’occasion pour renforcer ses efforts en organisant des restaurants de la Rahma dans toutes les wilayas», faisant savoir que le nombre de ceux qui affluent sur ces restaurants «a doublé au niveau des restaurants proches des lieux de travail, à l’instar des chantiers de construction».

Par ailleurs, il a indiqué que ces aides seront renforcées par un nouveau programme sous le signe «Keswet Lommima», au profit des résidentes des foyers pour personnes âgées, «une initiative humaine visant à partager la joie avec elles et à concrétiser les valeurs d’entraide et de compassion qui caractérisent le mois sacré».

De son côté, l’association «Amal El Djazair» a combiné plusieurs initiatives, en continuant à organiser la plus grande Khaima (Tente) au niveau national à la commune de Bab El Oued (Alger), qui accueille plus de 1.500 personnes par jour tout au long du mois sacré, selon les explications de sa présidente, Meriem Laribi.

Parallèlement, l’association a programmé la distribution de «couffin El Baraka» (au nombre de 700), au profit des nécessiteux, ainsi que la prise en charge du transport de repas préparés au profit de 130 familles, dont la plupart sont des familles qui ne peuvent pas se rendre à la Khaima.

L’Association des Oulémas musulmans algériens (AOMA) a, quant à elle, tracé un programme riche, selon son Secrétaire général, Noureddine Rezig qui a indiqué que l’association oeuvre tout au long de l’année pour la distribution des aides aux nécessiteux, soulignant que les efforts sont redoublés pendant ce mois sacré pour inclure l’Iftar des personnes de passage, notamment dans les régions situées le long des autoroutes, tout en recensant les catégories nécessiteuses pour bénéficier de la Zakat El Fitr.