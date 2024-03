Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a mis en évidence, jeudi à Alger, les efforts du secteur en matière d’accompagnement et de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, à travers la mobilisation des moyens nécessaires pour leur permettre d’acquérir des qualifications et de renforcer leur insertion professionnelle.

Présidant la cérémonie de célébration de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques (14 mars de chaque année), au Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Kouba, M. Merabi a précisé que le secteur assurait tous les moyens de formation nécessaires pour garantir l’accompagnement et la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et améliorer leurs qualifications pédagogiques afin de consolider leur insertion professionnelle.

A ce propos, M. Merabi a rappelé les mesures prises par le ministère pour faciliter l’accès de cette catégorie aux établissements de formation afin de bénéficier d’une formation dans des spécialités adaptées à leurs capacités et de les accompagner pour mettre en valeur leurs talents et leur créativité.

Le ministre a, également, souligné que l’organisation de cette cérémonie était une occasion de faire le point sur les réalisations et de veiller à valoriser les capacités des personnes aux besoins spécifiques et à les encourager à réaliser davantage de succès.

La rencontre a, également, été une occasion pour distinguer plusieurs stagiaires des centres de formation professionnelle et d’apprentissage des personnes aux besoins spécifiques des wilayas d’El Oued, Alger, Ghardaïa, Skikda et Boumerdès, pour leur succès dans leur parcours de formation.

A l’entame de la rencontre, M. Merabi a visité quelques salles du CFPA de Kouba, dont la salle omnisports dotée d’équipements sportifs et d’une autre salle d’enseignement de l’anglais et de lecture, où il a écouté des explications sur le fonctionnement de ces espaces et les moyens pédagogiques mis à la disposition des stagiaires aux besoins spécifiques.

Le ministre a, en outre, suivi un exposé sur la plateforme numérique pédagogique, lancée au centre au profit des stagiaires aux besoins spécifiques pour leur permettre de bénéficier de cours de formation professionnelle et de données pédagogiques sur les spécialités inscrites au programme pédagogique, notamment celles liées aux domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat.