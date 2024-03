Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présidé, jeudi, une réunion de coordination en prévision de la participation d’une délégation des deux chambres du Parlement aux réunions de la session extraordinaire de la 6e législature du Parlement panafricain (PAP), prévues du 20 au 27 mars en Afrique du Sud, indique un communiqué de l’institution parlementaire.

La réunion de coordination s’est tenue au siège du Conseil de la nation, en présence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounès Magramane, de cadres de la Direction générale Afrique du ministère et des membres de la délégation parlementaire devant participer aux réunion de la session extraordinaire du PAP, précise le communiqué.

A cette occasion, M. Goudjil a félicité les deux chambres du Parlement pour l’élection de l’Algérie, représentée par le sénateur Ahmed Kharchi, à la vice-présidence du Comité exécutif de l’Union interparlementaire (UIP), au nom du Groupe géopolitique africain.

Une élection qui, a-t-il dit, «témoigne de l’efficacité de la représentation parlementaire algérienne et de sa contribution à faire entendre la voix des peuples du continent au niveau de la plus grande organisation parlementaire au monde». M. Goudjil a rappelé «l’importance accordée par la diplomatie parlementaire nationale à la défense des intérêts des peuples africains dans un contexte marqué par des mutations et des défis mondiaux de taille, et ce, en accord avec l’intérêt majeur que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la consécration de l’appartenance africaine de l’Algérie et au renforcement de la dimension africaine dans ses partenariats et politiques».

Le président du Conseil de la nation a, dans ce cadre, appelé à «redoubler d’efforts pour hisser le mode de fonctionnement de cette instance parlementaire continentale à la hauteur des aspirations des peuples africains en vue de la prémunir contre les pratiques susceptibles de retarder la réalisation de ses objectifs et d’entraver son bon fonctionnement».

La délégation parlementaire algérienne compte le président du groupe géopolitique de l’Afrique du nord au PAP, le sénateur Abdelmadjid Azeddine, le membre de la Commission de la vérification et des comptes publics du PAP, le sénateur Abdelmalek Tachrift, la présidente de la Commission des transports, de l’industrie, des télécommunications, de l’énergie, de la science et des technologies du PAP, la députée Behdja Lammali, le président du groupe parlementaire du front El Moustakbal à l’Assemblé populaire nationale (APN) et membre du PAP Fateh Boutbig, et le député Mohammed Segres.