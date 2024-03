Le général d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué jeudi une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces terrestres, indique le ministère de la Défense nationale. (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre des visites de travail et d'inspection aux différentes composantes de l'Armée nationale populaire, coïncidant avec le mois sacré du Ramadan, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a effectué, ce jeudi 14 mars 2024, une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces terrestres", note la même source.

"Après la cérémonie d'accueil, accompagné du Général-Major Ammar Athamnya, Commandant des Forces terrestres, Monsieur le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr et héros Didouche Mourad, dont le siège du Commandement porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada", précise la même source.

Ensuite, lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels, le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie par les personnels des unités des six Régions militaires via le système de visioconférence, à travers lequel il a indiqué que « la multiplicité des menaces et des défis qui se présentent à notre pays, imposent à l'ANP le maintien de la disponibilité opérationnelle à ses plus hauts niveaux et le suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région ».

« La multiplicité des menaces et des défis qui se présentent à notre pays imposant à l'Armée nationale populaire d'œuvrer pour le maintien de la disponibilité opérationnelle à ses plus hauts niveaux, le suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, la préparation des forces avec la rigueur requise et l'intensification des exercices de différents échelons, en vue de maîtriser les systèmes d'armes en dotation et mettre nos ressources humaines en phase avec l'évolution significative des arts de la guerre moderne" , a-t-il affirmé.

Le Général d'Armée "a sensibilisé l'assistance quant au fait que la responsabilité est une charge et non pas une distinction, d'où la nécessité pour l'ensemble des personnels d'accomplir les missions assignées avec la rigueur requise, allant de paire avec les efforts sincères de construction de l'Algérie nouvelle".

"C'est dans ce même sillage, et sous la conduite et l'orientation de M. le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, que nos personnels militaires, à tous les niveaux de la hiérarchie. , se doivent de prouver, sur le terrain, leur capacité à promouvoir l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, au niveau qu'elle mérite", at-il soutenu. Il a ajouté qu'"il appartient donc à chacun de saisir le sens de la responsabilité, qui est une charge et non pas une distinction, d'où la nécessité d'accomplir les missions assignées avec la rigueur, allant de pair avec les efforts sincères de concrétisation du projet de l'Algérie nouvelle".