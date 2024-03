Des experts de l'ONU ont déclaré, vendredi, que l'islamophobie a atteint des "niveaux alarmants" partout dans le monde, appelant les pays à "interdire par la loi" les manifestations d'intolérance prévoyant des autodafés du Saint Coran.

Dans un communiqué conjoint publié à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie (célébrée le 15 mars de chaque année), les experts soulignent que « des groupes armés, des chefs religieux et autres, partout dans le monde, bafouent le respect de la diversité des religions et des croyances, pratiquent la discrimination, violent les droits de l'homme et négligent ou même tente de justifier ces violations".

Ils affirment en ce sens que « les actes de harcèlement, d'intimidation, de violence et de provocation fondés sur la religion ou la conviction, ont fortement augmenté partout dans le monde l'année dernière, atteignant des niveaux alarmants ». Ces actes « choquent notre conscience et créent un climat de peur et de profonde méfiance », ajoutent les experts. Face à ce constat accablant, ils exhortent les Etats à "fonder leurs réponses à toutes les formes de haine religieuse, y compris l'islamophobie, sur les valeurs universelles, les principes et le cadre juridique des droits de l'homme international".

Les experts onusiens déplorent, dans le contexte, les autodafés du Saint Coran, faisant observer que les manifestations d'intolérance religieuse provoquent "une profonde souffrance et une peur aux niveaux individuels et communautaires et doivent être condamnées".