Le théâtre régional "Djillali Benabdelhalim" de la ville de Mostaganem a programmé seize (16) soirées théâtrales et artistiques durant le mois du ramadhan, a-t-on appris, jeudi, de l’administration de cet établissement culturel.

Les amoureux du quatrième art auront rendez-vous au cours de ce mois sacré avec 9 représentations théâtrales, dont la pièce "Le barbier de Séville" du metteur en scène Habal Boukhari (produite par le Théâtre régional "Azzeddine Medjoubi" de Annaba), "Antigone" du réalisateur Sadek Kebir (produite par le théâtre régional de Sidi Bel-Abbes) et "Safa" du réalisateur Mohamed Abdelkader (produite par l'Association théâtrale "Mohamed Benmohamed", a-t-on indiqué.

Selon la même source, la Coopérative des arts du théâtre d’Alger présentera son œuvre "Le nœud et la scie", la troupe méditerranéenne de Mostaganem son spectacle comique "Nouria l’humidité" et la coopérative "Laarini" de Batna son one man show intitulé "coup de foudre".

Dans la même catégorie, l’artiste Rym Takouchet (Alger) présentera son spectacle "Nouar fi l’espoir", la comédienne Moufida Addas (Guelma) présentera son spectacle "Chkoun Ana" et l’artiste Mazouri (Tlemcen) son émission "la quatrième génération", a-t-on ajouté.

Par ailleurs, le théâtre régional "Djilllai Abdelhalim" accueillera les 21 et 22 mars prochains une partie des activités du festival culturel local d"'El Inchad", de même qu’une soirée avec la troupe "Errimal" de la wilaya de Béchar.

Deux soirées seront consacrées à la chanson chaabie et une autre à la chanson andalouse et deux veillées à la zaouia El Alaouia et au Samaa soufi avec El mounchid Belalia Bendehiba et sa troupe d’El Inchad, a-t-on affirmé de même source.

Concernant la tournée théâtrale du spectacle "la femme du jinn" du metteur en scène Haroun Kilani, produit par le théâtre régional "Djillali Benabdelhalim", les amoureux du théâtre aura rendez-vous avec ce spectacle le 19 mars au théâtre régional d’Oran, le 20 mars au théâtre national à Alger, puis le 26 mars à El Eulma (Sétif) et le 27 mars, à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, au théâtre régional d’Annaba, a-t-on fait savoir.