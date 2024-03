La 19e journée de Ligue 2 de football amateur débutera vendredi (15h00) avec plusieurs duels de haut du tableau dans le groupe Centre-Ouest, notamment les déplacements compliqués des co-leaders : le RC Kouba et l'ES Mostaganem, respectivement, chez le GC Mascara (3e) et le CR Témouchent (4e), et se poursuivra samedi (15h00) avec les rencontres de la poule Centre-Est, dominées par l'affiche opposant l'Olympique Akbou (1er) à la JS Bordj Ménael (4e).

Le RC Kouba, invaincu depuis 13 matchs (9 victoires, 4 nuls), sera en appel chez le GC Mascara (3e, 33 pts), éliminé sur le fil le week-end dernier en Coupe d'Algérie face à l'USM Khenchela (2-3, après prolongations).

Les protégés de Rezki Remmane joueront gros lors de ce déplacement à Mascara contre un adversaire difficile à manier sur sa pelouse et qui reste une belle série en championnat.

De son côté, l'ES Mostaganem requinquée par sa qualification en Coupe d'Algérie, évoluera également loin de ses bases, face à un adversaire aussi coriace, à savoir le CR Témouchent (4e, 32 pts), battu lors de la précédente journée par le SKAF Khemis Miliana (0-2), après une série de 10 matchs sans défaite et qui tentera de renouer avec la victoire.

Cinquième avec 28 points, le SKAF se déplacera pour sa part chez l'ESM Koléa (6e, 27 pts) avec la ferme intention d'enchainer avec une nouvelle victoire face à une équipe qui reste sur quatre revers de suite.

Cette 19e journée nous propose également de belles confrontations au milieu du tableau, notamment, celle mettant aux prises le WA Mostaganem (7e, 26 pts) à l'ASM Oran (10e, 21 pts), ou encore, la confrontation entre le MCB Oued Sly (8e, 22 pts) et le SC Mecheria (13e, 18 pts).

Dans le bas du classement, le duel des mal classés opposera la JS Guir (15e, 12 pts) au RC Arbaâ (14e, 17 pts), alors que la lanterne rouge l'O Médéa (11 pts) accueillera à huis clos le WA Boufarik (10e, 21 pts).

La dernière rencontre de la poule Centre-Ouest, décalée à samedi (16h00), mettra aux prises le NA Hussein Dey (12e, 20 pts) à la JSM Tiaret (8e, 22 pts).

Groupe Centre-Est : l'Olympique Akbou en appel chez la JS Bordj Ménael

L'Olympique Akbou, leader incontesté du groupe Centre-Est avec une série de 17 matchs sans défaite (14 victoires, 3 nuls) et 45 points au compteur, se déplacera chez la JS Bordj Menael (4e, 32 pts) avec l'objectif de revenir avec les trois points de la victoire et accentuer son avance sur les autres prétendants à l'accession. Logé au deuxième rang avec 38 points, le MSP Batna accueillera de son côté IB Khemis El Khechna (5e, 25 pts) avec l'ambition d'enchainer avec une nouvelle victoire pour rester au contact du leader, alors que l'autre club de Batna, le CAB (3e, 33 pts) sera en déplacement chez l'O Magrane (12e, 18 pts) avec l'objectif de renouer avec le succès et surtout tourner la page de son élimination en 16es de finale de la Coupe d'Algérie.

Autres duels intéressants à suivre, celui opposant le NRB Teleghma (7e, 24 pts) ) à l'AS Khroub (9e, 23 pts), ou encore derby de l'Est entre deux anciens pensionnaires de Ligue 1 : le MO Constantine (5e, 25 pts) et l'USM Annaba (14e, 15 pts), une affiche qui s'annonce chaude.

Les autres rencontres du groupe Centre-Est, mettront aux prises le MC El Eulma (16e, 11 pts) au HB Chelghoum Laid (7e, 24 pts), l'IRB Ouargla (10e, 19 pts) à l'E Sour Ghozlane (14e, 15 pts) et l'USM El Harrach (10e, 19 pts) à l'AS Ain M'lila (13e, 17 pts).

le programme de la 19e journée

Gr. Centre-Ouest

Programme de la 19e journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, Groupe Centre-Ouest, prévue vendredi et samedi :

Vendredi (15h00) :

MCB Oued Sly - SC Mecheria

JS Guir - RC Arbaâ

O Médéa - WA Boufarik (Huis clos)

CR Témouchent - ES Mostaganem

ESM Koléa - SKAF Khemis Miliana

GC Mascara - RC Kouba

WA Mostaganem - ASM Oran

Samedi (15h00) :

NA Hussein Dey - JSM Tiaret

Classement : Pts J

1). RC Kouba 41 18

--). ES Mostaganem 41 18

3). GC Mascara 33 18

4). CR Témouchent 32 18

5). SKAF El Khemis 28 18

6). ESM Koléa 27 18

7). WA Mostaganem 26 18

8). MCB Oued Sly 22 18

--). JSM Tiaret 22 18

10). ASM Oran 21 18

--). WA Boufarik 21 18

12). NA Husseïn Dey 20 18

13). SC Mecheria 18 18

14). RC Arbaâ 17 18

15). JS Guir Abadla 12 18

16). O Médéa 11 18.

Gr. Centre-Est

Programme de la 19e journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Est, prévue samedi à 15h00 :

JS Bordj Ménael - Olympique Akbou

MC El Eulma - HB Chelghoum Laid (Huis clos)

IRB Ouargla - E Sour Ghozlane

NRB Teleghma - AS Khroub

MSP Batna - IB Khemis El Khechna (Huis clos)

USM El Harrach - AS Ain M'lila

MO Constantine - USM Annaba

O Magrane - CA Batna

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 45 18

2). MSP Batna 38 18

3). CA Batna 33 18

4). JS Bordj Menael 32 18

5). MO Constantine 25 18

--). IB Khemis Khechna 25 18

7). NRB Teleghma 24 18

--). HB Chelghoum Laïd 24 18

9). AS Khroub 23 18

10). IRB Ouargla 19 18

--). USM El Harrach 19 18

12). O. Magrane 18 18

13). AS Aïn M'lila 17 18

14). USM Annaba 15 18

--). ES Ghozlane 15 18

16). MC El Eulma 11 18.