L'Algérie occupe désormais la 3e place au tableau des médailles aux 13es Jeux africains (JA-2023) d'Accra au Ghana (8-23 mars 2024), après les épreuves disputées lundi dans le cadre de la 5e journée.

La participation totalise provisoirement, 57 médailles (15 or, 20 argent et 22 bronze), derrière le Nigeria qui s'empare de la seconde position, après les quatre médailles d'or que ses athlètes ont ajouté à la récolte de la délégation, lors des épreuves qui se poursuivent lundi à travers la ville ghanéenne.

Le Nigeria possède, jusqu'à l'heure un total de 47 consécrations (22 or, 10 argent et 15 bronze) dans un classement dominé par l'Egypte qui caracole en tête, avec un impression total de 85 médailles (48 or, 19 argent et 18 bronze). L'Algérie participe avec une délégation de 299 personnes dont 222 athlètes aux Jeux africains d'Accra.

Elle est représentée dans 18 disciplines dont quatre sont qualificatives aux Jeux olympiques 2024 de Paris (badminton, tennis, tennis de table et triathlon). Les médaillés algériens aux joutes continentales jusqu'à l'heure:

Médaillés d'or:

Haltérophilie : Samir Fardjallah (trois médailles)

Lutte : Ouakali Abdelkrimouakali (77kg) et Si Azara Bachir (87kg) en Gréco-romaine

Natation : Syoud Jaouad (or 200m brasse) et Ardjoun Abdellah (50m dos)

Karaté : Ala Salmi (kumité -60kg) et Anis Ayoub Helassa (Kumité-67kg)

Badminton : le Double messieurs et Double mixte

Echecs : Lina Nass (individuel Blitz)

Karaté : Louiza Abouriche (kumité -55kg)

Natation : Nefsi Hamida Raina (200m brasse)

Tennis de table: le double messieurs

Médaillés d'argent:

Karaté: équipe kata et kumité équipe (messieurs),Aicha Narimene Dahleb (kata/individuelle), Cylia Ouikene (kumité -50kg)

Natation : Syoud Jaouad (100m Brasse), Ardjoun Abdellah (200m dos) et Fares Benzidoun (200m papillon)

Haltérophilie : Akram Chekhchoukh (67kg) épaulé-jeté et Total, Nadia Katbi (arraché, épaulé et total).

Lutte : Ikkal Abdelkader (Libre 74kg), Kenir Wali Eddine (Libre 97kg), Ishak Ghaiou (gréco-romaine/67kg), Fadi Rouabah (gréco-romaine/97kg)

Badminton : double dames

Echecs : mixte équipe blitz et mixte équipe Event

Tennis de table: double mixte

Médaillés de bronze:

Echecs : Adlane Arab ( messieurs rapide individuel)

Karaté : Saber Benmakhlouf (kata/individuel), Hocine Daikhi (kumité +84kg), Zaid Oussama (kumité -75kg), kata dames, Chaima Oudira (kumité +68kg), Chaima Midi (kumité/61kg), Karima Mekkaoui (kumité, -68kg).

Natation : relais 4x200 nage libre messieurs, Nefsi Hamida Raina (100m brasse), relais 4x200m libre (dames), 4x100m relais libre mixte, 4x100m quatre nages mixte.

Haltérophilie : Akram Chekhchoukh (67kg/arraché), Cherara Ikram (64kg) total et épaulé-jeté.

Lutte: Hemza Haloui (Libre 125kg) + gréco-romaine (130kg), et Abdelkarim Fergat (gréco-romaine 60kg)

Tennis de table: Lucie Mobarek (simple), double dames, équipe messieurs.