Le service d’hématologie de l’EHU «1er novembre» d’Oran a ouvert, mercredi, une nouvelle unité d’hospitalisation à domicile (HAD), qui sillonnera désormais les différentes communes de la wilaya d’Oran pour prodiguer des soins palliatifs aux cancéreux.

L’unité a été inaugurée par le Directeur général de l’EHU d’Oran, Rabah Bar et le directeur local de la santé et de la population, Hadj Boutouaf, qui ont également présidé l’ouverture la grande journée de sensibilisation sur les différents cancers, qui a enregistré la participation d’une douzaine de services de cet établissement de santé.

Le chef de service d’hématologie, Pr Nabil Yafour a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge de cette cérémonie, que la nouvelle unité a été créée pour l’amélioration du parcours du malade.

Cette nouvelle unité a été mise en place dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et un laboratoire de produits pharmaceutiques et l’EHU d’Oran, a fait savoir le même spécialiste, ajoutant qu’elle prendra en charge une dizaine de patients par jour. La journée de sensibilisation a enregistré la participation de plusieurs services: oncologie, gastrologie, dermatologie, pneumologie, hématologie, médecine de travail, ..., chacun dans un stand, avec la présence de spécialistes, qui reçoivent les gens pour les sensibiliser, les orienter et les dépister.

Le Dg de l’EHU d’Oran, Rabah Bar a souligné l’importance de ce genre de campagne pour lutter contre le cancer, rappelant que son établissement a enregistré en 2023 pas moins de 700 nouveaux cas de cancer.

La prévention est un outil très puissant dans la lutte contre le cancer, a-t-il souligné, ajoutant que dans beaucoup de cancers, il est possible de baisser les cas, grâce à la sensibilisation, comme pour le cancer du poumon avec la lutte contre le tabagisme, et le mélanome (cancer de la peau) en réduisant l’exposition au soleil. Pr Breksi Reguig Fatma Zohra, maitre assistante en médecine du travail à l’EHU d’Oran, a indiqué dans une déclaration à la presse que certains métiers exposent ceux qui les pratiquent au cancer, comme la manipulation des radiologies médicales, qui expose au cancer du sang, le goudronage des routes qui expose au cancer des poumons, l’industrie des colorants qui expose au cancer de la vessie, le tannage du cuir qui expose au cancer du foie, l’industrie pétrolière et l’agriculture qui expose au cancer de la peau, la menuiserie qui expose au cancer des fosses nasales, etc.

La cheffe de service de pneumologie, Terfani Djahida a souligné, pour sa part , l’importance de «prendre au sérieux certains symptômes qui indiquent une atteinte pulmonaire, comme une toux constante, qui ne répond pas aux traitements conventionnels, notamment s’ils apparaissent chez un fumeur». Elle a noté que le cancer du poumon est un cancer très agressif, souvent diagnostiqué à un stade avancé, voir métastatique, en raison de la négligence ses symptômes par le patient.

L’EHU disposé à traiter jusqu’à 250 cancéreux par immunothérapie en 2024

L’EHU «1er novembre 1954» d’Oran, qui a commencé vers la fin de l’année 2023 à utiliser l’immunothérapie pour le traitement de certains cas de cancer, est désormais disposé à traiter jusqu’à 250 patients par cette nouvelle thérapie, au cours de l’année 2024, a-t-on appris auprès de Directeur général de cet établissement, Rabah Bar.

«Nous avons commencé l’immunothérapie en 2023 avec 70 patients et nous comptons accroitre ce traitement à environ 250 patients pour l’année 2024», a indiqué M. Bar dans une déclaration à l’APS, ajoutant que la prise en charge des 70 patients, tous originaires d’Oran, par les nouvelles molécules a coûté 2,5 milliards de dinars.

«Nous avons demandé l’augmentation de notre quota de cette molécule utilisée dans l’immunothérapie, ce qui va nous permettre de prendre en charge des patients d’autres wilayas de l’Ouest», a-t-il souligné. L’immunothérapie a donné de «très bons résultats» et certains cas ont été carrément guéris du cancer, a affirmé M. Bar, estimant que cette thérapie sera le meilleur traitement à l’avenir pour les cancéreux et qu’elle remplacera, progressivement, la chimiothérapie. Le même responsable a rappelé que son établissement a enregistré, en 2023, pas moins de 700 nouveaux cas de cancer, tous types confondus. S’agissant de l’amélioration de la prise en charge des cancéreux, M. Bar affirme que l’Etat a mis tous les moyens nécessaires, soulignant que le budget destiné aux médicaments utilisés dans le traitement du cancer a dépassé les 5 milliards de dinars, en plus des 2,5 milliards de dinars consacrés à l’immunothérapie pour l’année 2023, a-t-il précisé.