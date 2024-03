Plus de 650 avocats chiliens ont déposé mardi une plainte devant la Cour pénale internationale (CPI) contre l'entité sioniste pour ses crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie, y compris à El Qods-Est, ont rapporté des médias sur place.

La plainte a été déposée par une délégation d’avocats dirigée par Nelson Haddad, ancien ambassadeur du Chili en Egypte, en Irak et en Jordanie, et par des membres du Sénat, président de la Commission des droits de l’Homme et des relations internationales, Francesco Shahwan, et l’avocat chercheur Rodolgo Marconi.

Haddad a déclaré qu’"il était probable que d’autres avocats de différents pays d’Amérique latine se joindraient pour soutenir la plainte". Le 4 février dernier, un collectif de 100.000 avocats représentant les barreaux de l'Algérie, la Tunisie, la Palestine, la Jordanie, la Mauritanie et la Libye avaient déposé une plainte devant la CPI contre l'entité sioniste pour ses crimes contre la population de Ghaza.

La CPI a reçu, pour rappel, la première plainte contre l'entité sioniste, le 9 novembre 2023.

Ladite plainte a été déposée par un collectif d'avocats issus de plusieurs pays, dont l'Algérie.