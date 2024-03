Le président de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) des Nations Unies, Dennis Francis, a salué les efforts de l'Algérie en faveur de l'égalité femmes-hommes et de l'autonomisation économique des femmes.

Au terme de sa rencontre avec la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, en marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme à New York, Dennis Francis a salué, sur son compte X, le rôle des femmes et des filles dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) en Algérie et en faveur de l'avènement de sociétés plus prospères, plus sûres et plus stables.

En marge de sa participation aux travaux de la 68e session de la Commission de la condition de la femme au siège des Nations Unies (New York), Mme Krikou a eu des entretiens avec nombre de ses homologues de pays frères et des représentants d'instances onusiennes.

A cette occasion, la ministre a présenté l'expérience algérienne dans la prise en charge des catégories vulnérables.

M. Attaf reçoit un appel téléphonique de la directrice exécutive de l'ONUDC à Vienne

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, mardi, un appel téléphonique de la directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à Vienne, Mme Ghada Waly, indique un communiqué du ministère.

L'entretien a porté sur les relations de coopération entre l'Algérie et cet organe onusien, a précisé la même source. Les deux parties se sont félicitées de la mise en oeuvre sur le terrain des programmes de coopération convenus, a ajouté la même source. Les deux parties ont également évoqué les efforts de l'Algérie en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée, la contrebande et le trafic de drogue dans la région, soulignant "la nécessité de placer cette action au cœur des préoccupations des différents partenariats multilatéraux, notamment le partenariat afro-européen, selon la même source.

Par ailleurs, les deux parties ont échangé les vues sur les développements concernant le processus d'élaboration d'une convention internationale inclusive sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles, ainsi que les perspectives d'achever ce processus à la mi-année, a conclu le communiqué.