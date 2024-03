Un total de 39 actes de concession de terres agricoles a été distribué mardi à Souk Ahras en vue de relancer l’investissement agricole dans cette wilaya.

Ces actes concernent 29 parcelles de terres agricoles situées dans la commune de Sedrata et 10 autres dans la commune de Bir Bouhouche, a précisé à l’APS le directeur de wilaya de l’Office national des terres agricoles, Mohamed Rezaïguia.

L’opération a été effectuée dans le cadre de l’arrêté ministériel 1344 définissant les modalités de l'appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficielles du domaine privé de l’Etat ainsi que dans le cadre de l’investissement agricole ouvert aux opérateurs disposant de ressources financières et aux jeunes porteurs de projets à qui une partie de ces actes a été réservée, selon la même source.

Cette opération de distribution de terres agricoles est la première du genre dans cette wilaya frontalière, selon le même responsable qui a invité les bénéficiaires à respecter les plans de charges présentés dans les dossiers de candidature et concrétiser leurs projets conformément aux méthodes modernes de sorte à contribuer à générer des richesses et des emplois.

M. Rezaïguia a ajouté que l’opération de recensement des terres agricoles disponibles destinées à l’investissement agricole tiendra compte des spécificités de chaque région. A noter que la direction de wilaya de l’Office national des terres agricoles a accordé dernièrement 17 autorisations de fonçage de puits profonds dans plusieurs exploitations agricoles et 23 autorisations pour la construction d’étables dans le cadre de ses efforts de développement de ces exploitations et de leurs capacités productives.